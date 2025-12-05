5일부터 신청

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 산업통상자원부 및 문화체육관광부와 함께 내년 ‘문화선도 산업단지’ 3개소를 선정하기 위한 통합공모를 5일부터 진행한다고 이날 밝혔다.

문화선도산단은 이번 정부의 국정과제 중 하나로, 산업단지에 문화를 담아 청년이 찾는 활력 넘치는 공간으로 전환하기 위한 사업이다. 산업단지의 주력업종·역사성 등을 반영해 통합 브랜드(로고·색채·디자인 등)와 랜드마크를 구축하고, 국토부 노후산단 재생사업·산업부 구조고도화 사업·문체부 산단 특화 문화프로그램 지원사업 등 관계부처 사업을 종합적으로 지원한다.

지난해에는 구미와 창원, 완주가 2025년 문화선도산업단지로 선정됐다. ▷섬유 건축물의 역사성을 보전한 랜드마크 ▷국내 최대 기계종합 산단에 걸맞는 브랜드 구축 ▷수소산업을 테마로 한 문화프로그램 운영 등이 골자다.

각 산업단지는 첫해에 문화 인프라 조성을 준비하고 산단 축제(구미·산업유산에서 문화유산의 장으로), 예술 체험행사(창원·문화학교), 점심 문화공연(완주·한낮의 문화식탁) 등 산단 특화 문화프로그램을 지원했다. 또한 근로자·주민 등 지역참여단을 구성해 산단 생활 속 문화수요를 발굴하는 등 산업단지에 문화를 담기 위한 범부처 협력을 시작했다.

2026년 문화선도산단 공모는 운영 중인 전체 산업단지를 대상으로 한다. 지방정부(광역지자체 또는 기초지자체)는 산업단지의 특성, 입지 여건, 근로자 구성 등을 반영하여 문화선도산업단지 조성계획을 수립하고, 전담기관인 한국산업단지공단(이하 산단공)에 신청하면 된다.

신청 이후에는 각 부처가 추천한 전문가로 구성된 평가위원회에서 서면평가, 현장실사, 발표심사를 거쳐 3개소를 선정할 계획이며 산단공, 지역문화진흥원, 국토연구원 등 전문기관 컨설팅을 통해 세부 사업계획을 보완하고 내년 4월에 협약이 체결될 예정이다.

문화선도산단 조성사업에 대한 신청기간, 지원조건, 사업별 상세내용 등을 담은 통합 공모지침은 산단공 홈페이지에서 확인 할 수 있다. 또한 문화선도산단 사업설명회가 오는 9일 상연재 서울역점에서 진행돼 사업별 세부설명, 평가 방향성, 질의응답 등이 있을 예정이다.

이상주 국토부 국토도시실장은 “지역균형 성장을 위해서는 지역의 경제 성장 거점인 산업단지에 청년들이 선호하는 문화공간이 접목돼 경쟁력 있는 기업과 청년이 일하고 싶은 소프트한 공간으로 재탄생 해야한다”며 “정부, 지자체, 민간이 협심하여 새로운 활력을 불어놓도록 노력하겠다”라고 강조했다.

김성열 산업부 산업기반실장은 “산업단지는 우리 제조업의 생산과 수출의 60%를 담당하는 제조업의 심장으로, 산업단지 내 청년 인력 확보는 우리 제조업의 미래를 위한 핵심과제”라며 “문화선도산단이 성장의 핵심거점으로 자리매김하도록 관계부처가 원팀이 되어 협력하겠다”고 강조했다.

이정우 문체부 문화예술정책실장은 “문화는 산업단지의 활력을 회복시키는 핵심 동력”이라며 “올해 3개 산단에서 확인된 변화를 바탕으로 내년에는 청년 근로자를 위한 문화 프로그램을 더욱 확대해 산업단지가 청년이 머물고 싶은 공간으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.