개인정보 악용, 인터넷주소 포함 악성 스팸 유의

[헤럴드경제=고재우 기자] 쿠팡 발 개인정보 유출로 인한 ‘2차 피해’ 우려가 점증하면서, 방송미디어통신위원회(방미통위)가 악성 스팸 등에 유의할 것을 당부했다.

방미통위는 3일 쿠팡 개인정보 유출 사고, 민생 회복 소비쿠폰 지급 등 관련 악성 스팸 피해가 발생할 수 있다며 주의를 당부했다. 미끼 문자를 통한 악성 앱 설치 유도로 개인정보를 탈취하거나 결제 피해를 유발하는 등 우려가 커진 데에 따른 조치다.

특히 “주문하신 물건이 배송되었습니다” “민생 회복 소비쿠폰 과다 지급 환수 안내 및 과징금 부과” 등 출처가 불분명한 미끼 문자에 포함된 인터넷주소(URL)는 누르지 말고, 전화도 받지 말 것을 강조했다.

해당 URL을 눌러 정부 기관 등을 위장한 가짜 사이트에 접속하게 되면, 개인 정보는 물론 금융 정보 탈취를 위한 악성프로그램이 설치된다. 이를 통해 무단 송금 및 휴대폰 원격 제어 등의 추가 피해로 이어질 수 있다는 설명이다.

방미통위는 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 통신사 및 삼성전자 등 단말기 제조사에 지능형 스팸 걸러내기(필터링) 강화도 요청했다. 또 출처가 불분명한 URL을 포함하고 있는 문자는 카카오톡 ‘보호나라’ 채널을 실행한 후, 해당 문자를 복사‧붙여넣기 해 정상 여부를 확인하면 피해를 막을 수 있다.

아울러 불법 스팸을 받은 경우, 해당 문자와 전자메일 등을 불법 스팸 간편 신고 앱, 휴대전화 간편 신고 등을 통해 KISA에 신고할 수 있다.

방미통위와 KISA는 이용자가 신고한 스팸의 불법 여부를 확인하고, 통신사업자, 삼성전자와 협력해 즉시 차단 중이다. 나아가 해당 데이터를 경찰청, 금융위 등과 공유해 금융사기 문자(피싱·스미싱) 등 이용자 피해 확산 방지에 활용하고 있다.