111억 예산 반영했지만 산안법 근거 미비…공익신고 포상금과 중복 논란도 포상금 최대 500만원 지급 계획…예산처 “법적 기반 부족해 집행 위험”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 ‘산재와의 전쟁’을 선언하며 내년부터 산업안전 위반행위 신고자에게 포상금을 지급하기로 했지만, 관련 법적 근거가 마련되지 않아 예산 집행 과정에서 논란이 예상된다. 공익신고 포상금 제도와의 중복 우려도 제기됐다.

30일 국회예산정책처는 ‘2026년 예산안 총괄 분석’에서 노동부가 신규 편성한 ‘안전한 일터 신고 포상금’ 사업의 법적 기반이 미비하다고 지적했다.

노동부는 지난 9월 ‘노동안전 종합대책’을 발표하며 산업 현장에서 법 위반 사실을 제보하면 최대 500만원까지 포상금을 지급하는 방안을 공개했다. 이는 이재명 대통령이 8월 국무회의에서 “산업안전 미비 사업장 신고자에게 파격적 포상금을 검토하라”고 지시한 데 따른 후속조치다.

노동부는 소규모 사업장 중심의 산재 사고가 잇따르는 만큼, 현장 근로자·관계자 등의 직접 신고가 늘면 사고 예방 효과가 커질 것으로 보고 있다. 이를 위해 2026년도 예산안에 111억4200만원을 신규 반영했다.

신고 대상은 ▷사업주의 안전·보건조치 의무 위반 ▷산재 은폐 ▷작업중지·사용중지 명령의 고의적 미이행 등이다. 방호설비 미준수 등 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’ 위반 제보는 1건당 50만원, 고의적 법 위반 신고는 1건당 500만원으로 책정했다.

그러나 예산처는 “노동부가 포상금 지급을 위한 별도 법적 근거를 확보하지 못했다”고 지적했다.

현재 관련 내용을 담은 산업안전보건법 개정안이 국회 기후에너지환경노동위원회에 상정돼 있으나, 여전히 심사 단계에서 멈춰 있다.

노동부는 당초 개정안의 11월 처리에 기대를 걸었지만, 연내 통과 여부가 불투명해지면서 예산은 먼저 편성되고 법적 근거는 뒤따르지 못하는 ‘역전 현상’이 발생했다.

예산처는 “신고포상금은 피신고자의 위법행위 신고 대가로 지급되는 것으로, 법적 근거 없이 집행될 경우 법적 문제가 발생할 가능성이 크다”고 강조했다. 정부 예산 편성 지침 역시 ‘법적 근거 기반 편성’을 원칙으로 하고 있어 적절성 논란이 불가피하다는 평가다.

또한 공익신고자보호법상 공익신고 대상에는 산업안전보건법 위반이 이미 포함돼 있어, 신고자가 어떤 제도를 통해 포상금을 받을 수 있는지 혼선이 생길 수 있다고 지적했다.

예산처는 “노동부는 국민권익위원회와 사전 협의를 통해 제도 중복과 혼선을 최소화해야 한다”고 밝혔다.

노동부 관계자는 “산안법 개정안이 12월 중 국회를 통과하면 법적 근거가 마련될 것”이라며 “공익신고 포상금과 혼선이 없도록 제도를 보완하겠다”고 말했다.