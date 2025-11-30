[헤럴드경제=김성훈 기자] 제주도의 여름철 성수기 렌터카 요금은 악명 높다. 경차인 ‘레이’를 하루 빌리는 데 20만 원이나 돼 “비행기보다 비싸다”는 원성이 나온다. 비수기에는 1~2만 원 밖에 되지 않기 때문에 ‘널뛰기’라는 지적이 나온다.

제주도가 렌터카 요금 산정 방안을 새로 마련해 성수기 요금 상승을 막겠다고 30일 밝혔다. 렌터카 업체가 렌터카 요금을 신고할 때 회계자료 등 경영상황을 반영한 객관적 근거에 기반해 요금을 책정하도록 하겠다는 것이다.

현재는 신차 렌터카를 등록할 때 차량 가격 등에 따라 대여료를 책정하고 있지만, 바뀐 규칙이 시행되면 업체의 재무제표 등 경영 상황을 반영해 대여료를 신고해야 한다.

렌터카 업체들은 대여 요금 신고제에 따라 매년 한 차례 대여 요금을 신고한다. 업체들은 여름철 성수기를 염두에 두고 상한 수준의 대여료를 신고해 사실상 신고 요금이 최고 요금이다.

새로운 방식을 적용하면 대여료가 현행보다 최고 50%까지 떨어질 것으로 기대된다. ‘레이’ 렌터카는 최고 대여료를 하루 10만원까지 낮출 수 있다는 것이 제주도의 계산이다.

제주도는 또 대여 요금이 낮아지면 영세 업체의 경영 악화가 우려된다는 의견에 따라 과도한 할인에 의한 출혈 경쟁을 막기 위해 할인율 상한제를 도입할 계획이다. 현재 최고 90%까지 이뤄지는 대여료 할인을 50∼60%까지만 허용하는 방안이 유력하게 검토하고 있다.

제주도는 관련 규칙을 마련해 내년 10월 전국체전 이전에 새로운 요금 신고제가 시행되도록 추진할 계획이다.

제주도 관계자는 “신고하는 대여료 자체가 크게 낮아지면 할인율 상한제를 도입하더라도 소비자에게는 큰 부담이 되지 않을 것이며 비수기 과도한 할인분이 성수기 요금에 전가되는 구조적 문제도 해결할 수 있을 것으로 본다”고 말했다.