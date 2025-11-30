관계 부처 회의 개최…조사 및 국민 불안 해소 전력 쿠팡 사칭 주의 당부, 다크웹 등 불법유통 모니터링

[헤럴드경제=고재우 기자] 정부가 쿠팡 침해 및 개인정보 유출 사태로 인한 2차 피해에 주의를 기울일 것을 당부했다. 또 다크웹 등을 통한 개인정보 유출 모니터링을 강화할 것을 예고했다.

정부는 30일 정부 서울청사에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관 주재로 쿠팡 관련 국민 피해 확산 방지를 위한 관계 부처 긴급 대책회의를 개최했다고 밝혔다. 여기에는 배 부총리를 비롯해, 윤창렬 국무조정실장, 송경희 개인정보보호위원회(개보위) 위원장, 유재성 경찰청장 직무대행, 국정원 3차장 등이 참석했다.

정부는 지난 19일 쿠팡으로부터 침해 사고 신고 접수를 받고, 20일부터 현장 조사를 진행 중에 있다. 특히 조사 과정에서 공격자가 쿠팡 서버의 인증 취약점을 악용한 것으로 확인됐다. 이를 통해 정상적인 로그인 없이 3370만개 고객 계정의 고객명, 이메일, 배송지 전화번호 및 주소 등이 유출됐다.

이에 정부는 30일부터 민관합동조사단을 가동 중이다. 개보위는 쿠팡이 개인정보 보호와 관련한 접근통제, 접근권한 관리, 암호화 등 안전조치 의무를 위반했는지 여부도 집중 조사 중에 있다.

또 이번 사고를 악용한 피싱, 스미싱 공격을 통해 개인정보 및 금전 탈취 등 2차 피해가 발생하지 않도록 대국민 보안 공지를 진행했다. 금일부터는 3개월간을 ‘인터넷상(다크웹 포함) 개인정보 유노출 및 불법유통 모니터링 강화 기간’도 운영한다.

배 부총리는 “국민 여러분께서는 쿠팡을 사칭하는 전화나 문자 등에 각별히 주의해 2차 피해가 일어나지 않도록 당부드린다”며 “정부는 이번 사고로 인한 국민 여러분의 불편과 심려를 해소할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.