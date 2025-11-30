광주시, 상생카드 할인판매 12월1일 조기 종료

올해 시비 430억 투입해 7325억 판매

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 지역경제 활성화를 위해 추진한 ‘광주상생카드 할인지원 판매 정책’이 2025년 예산 소진에 따라 12월 1일까지 선착순 판매 후 조기 종료된다고 밝혔다.

광주시는 올해 소비심리가 위축된 상황에서 지역경제에 활력을 더하기 위해 시비 430억원을 투입해 상생카드 할인 정책을 운영했다.

올해 판매액은 7325억원으로 지난해 6043억원보다 21% 증가했다. 광주상생카드가 첫 도입된 2019년부터 현재까지 누적 판매액은 총 5조4000억원에 달한다.

특히 올해 1월 ‘12‧3 불법계엄’으로 소비심리가 크게 위축된 상황에서 광주시는 5개 자치구와 함께 10% 특별할인을 즉시 시행해 소상공인에게 실질적 도움을 제공했다. 국비 지원이 중단된 1~4월 할인 판매를 이어가며 지역경제 침체를 최소화하기 위한 정책적 대응을 지속했다.

9월부터는 지역경제의 조속한 회복을 위해 13% 특별할인을 적용하고, 특별재난지역으로 지정된 지역에는 5% 추가 캐시백을 지원하며 확대 정책을 추진했다.

이는 시민들의 구매 증가와 지역내 소비 확대를 이끌어 소상공인 매출 회복에 긍정적 효과를 낸 것으로 평가된다.

광주시는 소상공인의 경영 부담을 완화하기 위해 광주상생카드 결제수수료 전액 지원 정책도 병행했다. 연매출 5억원 이하 가맹점을 대상으로 광주상생카드 결제수수료(최대 0.75%) 전액 지원해 골목상권 중심의 경영비용 절감과 소상공인 보호에 힘썼다.

광주시는 올해 판매 성과를 바탕으로 내년도 예산을 확보해 2026년 1월1일부터 할인판매를 재개할 계획이다. 지역경제 안정과 민생 회복을 목표로 정책의 지속성과 안정성을 높이겠다는 방침이다.

전영복 경제정책과장은 “광주상생카드가 지역경제 회복을 견인하는 핵심 정책으로 자리 잡았다”며 “내년도 예산 확보를 통해 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 지원정책이 안정적으로 지속될 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.