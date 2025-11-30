국내선 1만원·소노호텔앤리조트 국내 숙박 20% 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 오는 12월 1일 오전 10시부터 23일까지 소노호텔앤리조트와 쿠폰 교환 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 양사 공식 홈페이지 및 모바일 앱(웹)을 통해 참여할 수 있으며, 티웨이항공 항공권 예약 고객과 소노호텔앤리조트 객실 예약 고객을 대상으로 상호 할인 혜택을 제공한다.

우선, 티웨이항공 홈페이지에서 항공권을 예약한 고객에게는 소노호텔앤리조트 국내 사업장 객실 20% 할인 쿠폰이 제공된다. 적용 가능한 사업장은 ▷소노캄·벨·펫 비발디파크 ▷소노캄·벨 델피노 ▷쏠비치 양양 ▷소노캄 여수 ▷소노문 해운대 ▷소노캄 제주 등 총 9개 사업장으로, 스위트 및 패밀리 객실 타입에 사용할 수 있다. 투숙 기간은 오는 12월 23일까지며, 토요일 숙박은 제외된다.

아울러 소노호텔앤리조트 홈페이지와 모바일 앱(웹)에서 객실을 예약한 고객에게는 티웨이항공 국내선 1만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 대상 노선은 ▷김포-제주 ▷청주-제주 ▷광주-제주 ▷대구-제주 △김포-부산이며, 3만원 이상 결제 시 사용할 수 있다. 쿠폰을 적용한 항공권의 탑승 가능 기간은 설 연휴를 제외한 내년 2월 28일까지다.

티웨이항공 관계자는 “연말을 맞이해 여행을 계획하는 고객분들을 위해 항공과 숙박을 아우르는 특별 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 고객 여정 전반의 편의를 높이는 파트너십을 지속 확대해 보다 합리적이고 만족스러운 여행 경험을 제공하겠다”고 말했다.