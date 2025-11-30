지난 8월 대비 3.4% 감소…울산 상승률 제일 높아

[헤럴드경제=박연수 기자] 결혼서비스 비용이 지난 8월 최고점을 기록한 후 2개월 연속 떨어졌다. 결혼식장 대관료, 식대 하락이 비용 감소가 영향을 미쳤다.

30일 한국소비자원에 따르면 전국 14개 지역 결혼서비스 업체 500개사를 조사한 결과, 10월 결혼서비스 전체 비용은 평균 2086만원이다. 지난 8월 2160만원 대비 3.4% 떨어졌다. 결혼서비스 전체 비용은 결혼식장, 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지를 합산한 비용이다.

지역별로는 14개 지역 중 8개 지역이 상승했고, 6개 지역은 하락했다. 상승지역 중에서는 ‘울산’의 상승률(7.7%)이 가장 높았다. 하락지역 중에서는 ‘경기’의 하락률(-3.2%)이 컸다.

품목별로는 중간가격 기준 결혼식장은 8월 1580만원 대비 5.1%한 1500만원을 기록했다. 결혼식장 세부 품목 중에서는 ‘대관료’ 하락률(-14.3%)이 가장 컸다. 결혼서비스 전체비용 중 비중이 가장 높은 ‘식대’는 4.7% 떨어졌다.

스드메 패키지 가격은 이전 조사보다 1.0% 줄었다. 다만 스튜디오 개별 기본가격은 5.3% 올랐다.

10월 조사한 결혼식장 전국 예식 간격은 70분으로 나타났다. 지역별로는 결혼식장 비용이 높은 ‘서울’이 90분으로 가장 길었으며, 다음으로 ‘인천’·‘강원’(80분), ‘경기’·‘전라’(70분) 순이었다. 반면 비용이 낮은 ‘경상’, ‘부산’ 등을 포함한 이외 지역은 모두 60분이었다. 결혼식장 예식 간격은 예식 시작 시간부터 다음 예식 시작 전까지의 시간을 의미한다.

결혼서비스 비용은 예식일로부터 10개월 전 계약 시 2231만원으로 가장 높았다. 2개월 전 계약 땐 1626만원으로 가장 낮았다. 다만 예식일이 다가올수록 선택지가 줄어들 수 있어 유의가 필요하다는 게 소비자원의 설명이다.

한편 공정거래위원회는 지난 12일부터 ‘중요한 표시·광고사항 고시’를 개정해 웨딩 업체가 서비스 항목과 요금, 위약금을 홈페이지에 공개하도록 의무화했다. 6개월 계도 기간을 거친다.

소비자원 관계자는 “가격 공개를 두고 웨딩업체에선 부담스럽다는 입장을 보이고 있어, 계도 기간 내 참여를 유도하는 중”이라며 “앞으로도 결혼서비스 시장이 더욱 투명해지고 청년 세대가 합리적으로 결혼 준비를 할 수 있도록 가격정보를 제공하겠다”고 말했다.