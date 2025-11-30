교촌 판교 사옥 1층에 1호점 선봬 버거 등에 7가지 소스 선택폭 넓혀 QR주문·서빙로봇 등 푸드테크 접목

[헤럴드경제=정석준 기자] “교촌은 레드·허니·간장 소스로 특별함을 추구해 왔습니다. 소싯은 34년간 쌓은 소스 노하우를 집대성한 공간입니다.”

26일 경기 성남 교촌에프앤비 판교사옥 1층 ‘소싯(SAUCIT)’ 매장에서 만난 임영환 교촌에프앤비 전략스토어사업본부장은 “(소싯은) 교촌의 소스 정체성을 일상 한 끼로 확장한 실험적 브랜드”라며 이같이 말했다.

교촌에프앤비는 약 1년의 준비 끝에 소싯을 선보였다. 브랜드명 ‘소싯(SAUCIT)’은 소스(SAUCE)와 ‘It’s KYOCHON Difference’를 결합해 “교촌이 만들면 소스부터 다르다”는 메시지를 담았다.

매장 내부는 기존 교촌치킨 점포와 분위기부터 달랐다. 밝은 조명과 진한 오렌지색을 중심으로 ‘소스’ 이미지를 강조했다. 좌석부터 벽면, 카운터까지 직선보다 곡선을 활용한 인테리어도 돋보였다. 임 본부장은 “가볍게 즐기는 치킨처럼 공간 자체를 생동감 있게 구성했다”고 설명했다.

메뉴는 7가지 ‘교촌식 소스’를 더해 한 끼 식사로 구성했다. 가격대는 1만원 안팎이다. 버거·보울·프라이즈·샐러드 등에 고추장크림, 청양치미추리, 쌈장 디핑 등 한국식 소스를 조합했다.

‘소싯 치킨 버거’는 번(빵)부터 부드러운 식감으로 차별화했다. 치킨 패티는 고추장크림, 쌈장 디핑 등 여러 소스와 어우러졌다. 보울은 치킨, 귀리, 현미, 보리가 담겼다. 청양고추치미추리 소스를 뿌리니 식감과 향이 살아났다.

임 본부장은 “소스와 메뉴로 고객이 선택할 수 있는 조합은 150가지 이상”이라며 “초기 반응은 예상보다 긍정적”이라고 말했다.

주문·조리·픽업 전 과정에는 디지털·자동화 기술을 도입했다. 고객이 QR코드를 스캔해 주문하면 주방에서 튀김·성형·기름털이·토출까지 자동화 설비가 일정한 품질로 제품을 만든다.

완성된 메뉴는 서빙로봇이 주방에서 매장 내 무인 픽업 설비까지 옮겨 보관한다. 고객은 안내에 따라 비대면으로 상품을 받을 수 있다. 임 본부장은 “푸드테크 기술을 교촌치킨 매장에도 접목시킬 것”이라고 전했다.

매장 한쪽에는 ‘소스 자판기’가 있었다. 소싯은 3만원 이상 구매한 고객에게 코인을 제공한다. 고객은 매장 내 자판기에 코인을 넣어 7가지 딥앤딥 소스 가운데 한 가지를 추가로 받을 수 있다. 주문한 메뉴와 별도로, 소스를 한 번 더 선택하는 혜택이다.

임 본부장은 “점심 시간대 치킨을 가볍게 즐기는 문화로 확장하는 것이 목표”라며 “소싯을 통해 축적한 고객 경험과 데이터를 기반으로 메뉴·운영 방식을 다듬어 나갈 것”이라고 강조했다.