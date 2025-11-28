지하 3층~지상 38층, 74~84㎡ 474가구 일반분양 교통·자연·생활인프라 갖춘 랜드마크 푸르지오 대단지

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 12월 부산광역시 동래구 안락동 1229-1번지 일원에서 ‘동래 푸르지오 에듀포레’를 분양할 예정이라고 28일 밝혔다.

‘동래 푸르지오 에듀포레’는 안락1구역 주택재건축정비사업을 통해 공급되는 단지로 지하 3층~지상 최고 38층, 1481가구 규모로 조성된다. 이 중 조합원 물량을 제외한 74~84㎡(이하 전용면적) 474가구가 일반분양 물량이다. 면적별로는 74㎡ 20가구, 76㎡ 15가구, 84㎡A 439가구로 구성된다.

‘동래 푸르지오 에듀포레’는 푸르지오 브랜드 타운인 만큼 안락동 일대 변화를 이끌 기대주로 꼽힌다. 사립학교인 혜화초를 비롯해 충렬초·충렬중·충렬고·혜화여중·혜화여고 등이 인근에 있어 유치원부터 고교까지 원스톱 교육환경이 구축돼 있다.

안락동은 서쪽으로는 교육·스포츠 인프라가, 동쪽으로는 대형 문화·쇼핑시설 접근성이 우수해 차량 이동이 많은 실거주자들에게 높은 선호도를 자랑한다.

단지는 원도심 한복판에 들어서는 만큼 입주와 동시에 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 홈플러스, 이마트 트레이더스, 코스트코 등 대형 유통시설을 차량으로 편리하게 이용할 수 있으며 동래봉생병원과 대동병원 등 의료시설도 가깝다. 여기에 원동IC·동해남부선을 통해 도심 내외 이동이 편리하며, 수영강·온천천 산책로와 옥봉산 등 자연환경도 가까이 누릴 수 있다.

‘동래 푸르지오 에듀포레’는 외관·조경·커뮤니티를 아우르는 특화 설계를 적용했다. 도시 경관과 조화를 이루는 트렌디한 외관 디자인을 도입하고, 대형 문주와 연결된 고급스러운 근린생활시설 외관을 통해 랜드마크성을 강조했다. 일부 동에는 경관조명이 더해진 옥상 구조물과 측벽을 배치해 야간에도 고급스러운 스카이라인을 연출한다.

아울러 전체 대지면적 중 약 37%에 달하는 조경면적을 확보해 도심 속에서 자연과 함께하는 주거 여건을 구현했다. 단지 중앙에는 입체형 커뮤니티 라운지를 조성하고 옥상정원 ‘아쿠아가든’, 힐링포레스트, 테마놀이터 등 다양한 조경·휴게시설을 마련했다. 남북 통경축을 확보한 단지 배치와 외부 공원과 연계된 오픈스페이스 계획은 바람길과 개방감을 확보해 쾌적한 주거환경을 더욱 강화한다.

입주민을 위한 커뮤니티 시설도 풍부하다. 피트니스, 그룹운동(GX)룸, 골프클럽 등은 물론 독서실·키즈카페·공유오피스·작은도서관 등 학습 및 문화시설이 마련된다.

대우건설 관계자는 “동래 푸르지오 에듀포레는 푸르지오 프리미엄을 누리는 1481가구 대단지로 새 아파트의 갈망이 컸던 지역 수요자들이 기다려온 선택지”라며 “접근성 높은 교육환경과 사직·센텀권 핵심 생활권을 모두 갖춘 입지 장점이 커 가족 단위 실수요자들에게 큰 호응이 기대된다”라고 말했다.

동래 푸르지오 에듀포레의 견본주택은 부산광역시 해운대구 우동에 위치해있다.