- 올해의 SNS·소셜아이어워드·대한민국 SNS 대상 등 휩쓸어

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 올해 국내 대표적 SNS 어워드 3개 대회에서 6개 부문을 휩쓰는 등 역대 최다 수상 성과를 달성했다고 밝혔다.

전남도는 26일 ‘2025 올해의 SNS’에서 광역자치단체 블로그 ‘대상’과 유튜브 ‘최우수상’을 받았다. 앞서 지난 7월 ‘소셜아이어워드 2025’에서 광역자치단체 블로그 ‘대상’, 유튜브·인스타그램 ‘최우수상’에 이어 10월 ‘2025 대한민국 SNS 대상’에서 ‘최우수상’을 받아 국내 최고 권위 3개 SNS 어워드에서 모두 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이는 도민과의 소통 강화를 위해 쉽고, 재밌고 트렌디하게 콘텐츠를 제작해 블로그, 유튜브 등 7종의 SNS 매체를 운영한 것이 주효했다는 분석이다.

특히 전남도 블로그는 콘텐츠 기획력, 생활 밀착형 카드뉴스, 여행·복지·안전 정보를 담은 트렌디한 콘텐츠, 100명의 SNS 서포터즈가 제작한 매일 2~3건의 현장 중심 기사 등이 높은 평가를 받았다.

구독자 12만여 명을 보유한 ‘전남도 유튜브’는 핵심 정책을 간결하게 소개하는 ‘정책 1분컷’, 데이터를 활용한 ‘전남 순위 TOP5’ 등에서 총 493만 조회수를 기록해 주목을 받았다.

또한 흑백요리사 우승자 나폴리맛피아가 전남지역 맛집을 탐방하는 ‘맛부심 시즌2’도 총 조회수 357만 회를 달성하며 인기몰이를 하고 있다.

김규웅 전남도 대변인은 “올해는 SNS를 통해 도민과 적극적으로 소통한 결과 좋은 성과가 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 소셜미디어 트렌드를 반영한 참신한 콘텐츠로 전남의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.

‘올해의 SNS’는 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회에서 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하며, SNS 미디어 플랫폼 활용 현황을 평가해 국민과 활발히 소통하는 기업과 공공기관을 선정해 시상하는 행사다.