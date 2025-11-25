[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 지난 24일 군청 대회의실에서 군수, 군의장 및 의원, 도의원, 간부공무원 등 30여명이 참석한 가운데 전국 영양군향우회 임원진들과 지역발전에 대한 공감대를 형성하고 다양한 의견을 공유하는 간담회를 열었다.

이번 간담회에서는 현재 영양군에서 추진하고 있는 주요 군정현안에 대해 설명하고 참석자들 간 지역발전에 대한 다양한 의견을 나누는 시간 순으로 진행됐다.

인구 감소가 가속화되고 있는 상황에서 고향을 걱정하는 향우회원들의 모습을 볼 수 있었으며 이에 영양군에서는 인구 감소 극복을 위한 농어촌 기본소득 지급을 비롯한 다양한 정책들을 추진해 향우회원들의 고향인 영양군이 인구 감소를 극복하는데 최선을 다할 것을 약속했다.

이날 첨석자들은 영양군이 전국에서 인구가 가장 적은 지역이고 지역 소멸 또한 심각하게 우려되는 지역임을 알고 있는 만큼 향우회원들도 힘을 모아 함께 극복할 수 있도록 돕겠다고 다같이 입을 모았다.

오도창 영양군수는“비록 인구감소로 지역이 어려운 것은 사실이지만 군에서도 위기 극복을 위해 최대한 노력 중“이라며 ”지금까지 그래왔듯이 향우회원분들의 적극적인 관심과 지원을 부탁드린다“고 말했다.