국내 영어교육을 선도하는 크레버스 청담어학원이 오는 11월 27일(목) 오전 10시, 크레버스 공식 유튜브 채널에서 ‘초·중등 영어 포텐 깨우기’ 무료 라이브 설명회를 진행한다. 26년 수능 영어의 변별력 강화와 평가 방식 변화, 내신 5등급제·수행평가 확대, 말하기·쓰기 평가 강화 등 영어 평가체제가 빠르게 변화하면서 초·중등 학부모들의 관심이 높아지고 있는 흐름에 맞춘 것이다. 설명회에는 수능 영어 1위 강사 주혜연, 대치 청담어학원 조문성 원장이 출연해 실제 사례 기반의 인사이트를 전할 예정이다.

26년 수능 영어는 추론·논리·배경지식 중심의 고난도 문항이 대거 출제돼 체감 난이도가 크게 올랐다. 단순 해석이나 암기 위주의 공부로는 대응하기 어려운 ‘논리적 구조 파악’과 ‘사고력’이 성적을 결정지은 한 해였다. 이러한 흐름은 고등 내신 지필평가에서도 뚜렷하게 나타나며, 수행평가 비중 역시 확대되면서 영영식 ESL과 문해력 강화 EFL의 병행 학습 필요성이 더욱 커지고 있다.

이번 설명회는 부모들이 가장 궁금해하는 ‘초·중등 시기 무엇을 어떻게 준비해야 하는가’에 답하기 위해 핵심 주제만 가볍고 명확하게 다루는 3개 세션으로 구성된다.

첫 번째 세션에서는 26년 수능 영어 경향을 분석한다. △ 고난도 지문의 등장 배경 △ 변별력이 높았던 이유 △ 앞으로의 수능·내신이 요구하는 핵심 역량 등을 명쾌하게 설명한다.

두 번째 세션에서는 달라진 교육제도와 초·중등 학습 방향을 집중적으로 다룬다. 주혜연 일타 수능 강사와 대치 청담 조문성 원장이 출연해 초·중등에서 반드시 갖춰야 하는 영어 역량을 케이스별로 진단하며 어떤 역량이 부족한지·어떻게 보완해야 하는지를 구체적으로 안내한다.

세 번째 세션에서는 학생 실력을 정확하게 진단하는 것이 학습 설계의 출발점임을 강조한다. 단순 성적만으로는 알기 어려운 4대 역량을 객관적으로 확인하고, 그 진단 결과를 토대로 아이의 학습 성향에 맞춘 맞춤형 학습법과 로드맵을 제시하는 방식에 대해 안내한다.

이번 설명회는 단순 정보 전달을 넘어, 부모들이 자녀의 영어 학습 기준을 다시 세우는 데 도움이 되는 실질적인 데이터를 제공하는 데 목적을 둔다. 설명회는 크레버스 공식 유튜브 채널에서 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 사전 신청자 대상 특별 이벤트도 함께 진행된다.

사전 신청자 전원에게는 전국 외고·국제고 입결과 전형 정보, 면접 기출 등을 정리한 「THE OPEN 외고·국제고 백서」가 제공된다. 또한 ‘맘플루언서를 찾아라’ 추천 이벤트를 통해 설명회 정보를 가장 많이 공유한 상위 5명에게 총 80만 원 상당의 신세계백화점 상품권을 증정하며, 추천자 전원에게 커피 쿠폰도 지급된다. 아울러 사전 신청자 중 설명회를 시청하고, 11월 27일(목)부터 12월 14일(일)까지 청담어학원 입학테스트까지 예약·응시한 모든 분께 스타벅스 상품권 1만 원권이 제공된다.

청담어학원 관계자는 “이번 수능은 문해력·사고력 기반 영어학습의 중요성을 다시 확인시켜줬다”며 “이번 설명회가 초등부터 중등까지 필요한 역량과 진단 기준을 명확히 이해하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.