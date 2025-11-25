최신 해양금융 동향과 글로벌 해운시황 전망 공유

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 25일과 26일 양일간 롯데호텔 부산에서 ‘2025 부산 해양·금융위크(Busan Maritime & Finance Week 2025, BMFW)’를 개최한다고 밝혔다.

올해 5회째인 이번 ‘2025 부산 해양․금융위크’는 해양금융 관련 기관별 행사를 통합해서 여는 행사로 부산시, 금융감독원, 한국해양진흥공사, 부산국제금융진흥원이 공동 주최하며 부산국제금융진흥원이 주관한다.

올해 행사는 ‘바다와 자본이 만나는 부산, 글로벌 해양금융 허브로’를 주제로 ▷공동 개막식 ▷금융감독원의 ‘부산 해양금융컨벤션’ ▷한국해양진흥공사의 ‘바다(BADA) 콘퍼런스’ 등으로 구성된다.

국내외 석학, 전문가를 연사로 초빙해 최신 해양금융 동향과 글로벌 해운시황 전망을 공유하고, 해양금융중심지 부산이 도약하기 위한 강연과 심도 있는 패널토론 등을 통한 지식공유의 장이 펼쳐질 예정이다.

공동 개막식은 이날 오전 11시에 개최됐다. 이준승 시 행정부시장을 비롯해 이찬진 금융감독원 원장, 안병길 한국해양진흥공사 사장, 이명호 부산국제금융진흥원장, 류동근 한국해양대학교 총장 등 국내외 해양금융 관련 학계, 금융권 임직원 350여명이 참석했다.

같은 날 개최되는 금융감독원의 ‘해양금융컨벤션’에서는 ‘매리타임 캐피탈 허브(Maritime Capital Hub): 부산에서 여는 해양금융과 자본시장의 미래’를 주제로 한 2개 세션이 진행된다. 첫 번째 세션에서는 해양 특화 금융중심지 부산을 위한 육성 전략 등 부산 해양금융중심지의 미래에 대한 발표가 이뤄지고, 두 번째 세션에서는 조선·해운산업의 기업가치 제고 방안 등 발표 및 부산 특화 금융중심지 관련 패널토론을 진행해 자본시장 활성화를 통한 해양금융 육성 방안을 논의할 예정이다.

다음날인 26일에는 한국해양진흥공사의 ‘2025 바다(BADA) 콘퍼런스’가 개최되며, 글로벌 세션을 통해 글로벌 거시경제 동향 및 전망, 글로벌 물류․인프라 경향 및 전망, 컨테이너선 시장 동향과 전망 등을 공유한다.