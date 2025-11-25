– 부동산·인테리어 원스톱 서비스 구축

중용23부동산중개법인(의장 박준영)은 LIM 인테리어(대표 윤홍필)와 고객 편의성 제고와 서비스 경쟁력 강화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 20일 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 부동산 중개 서비스와 인테리어 시공을 유기적으로 연계하는 ‘원스톱 주거 토탈 서비스’ 기반을 마련하게 됐다.

중용23부동산은 매매·입주 과정에서 인테리어 상담이 필요한 고객에게 전문 시공 역량을 갖춘 LIM 인테리어를 연계하고, LIM 인테리어는 고객 상담 및 시공 과정에서 부동산 서비스가 필요한 경우 중용23부동산과 협력해 보다 체계적인 고객 경험을 제공할 예정이다.

양측은 유튜브·SNS 등 다양한 플랫폼에서의 브랜딩·홍보 협력도 진행하며, 중용23부동산의 유튜브 채널 ‘중용집사’를 중심으로 림과의 다양한 콘텐츠 제작을 통해 상호 시너지를 강화할 계획이다.

중용23부동산 관계자는 “부동산과 인테리어는 고객 입장에서 하나의 주거 경험이라고 생각한다”며 “두 서비스가 자연스럽게 연결됨으로써 더 신뢰도 높은 고객 환경을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

윤홍필 LIM 인테리어 대표는 “이번 협약이 양사 서비스 품질을 한 단계 끌어올릴 수 있는 의미 있는 시작점이 될 것”이라며 “앞으로의 다양한 협력이 기대된다”고 전했다.

이번 업무협약을 통해 양사는 부동산–인테리어 통합 서비스를 기반으로 고객 편의성 향상, 서비스 품질 고도화, 브랜드 가치 상승을 함께 도모해 나갈 전망이다.