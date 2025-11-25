개최 성과보고회, 참가자 3000여명, 8억8000만원 직접 소비효과

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 9월 21일 열린 ‘2025 세븐브릿지 투어’ 개최 성과보고회 결과 ▷관광유입 증대 ▷지역경제 활성화 ▷도시 이미지 제고 등 다방면에서 의미 있는 성과가 확인됐다고 25일 밝혔다.

올해 첫 개최한 ‘세븐브릿지 투어’는 ▷국내외 참가자 3000여명 ▷완주율 96.4% ▷중대형 안전사고 0건 등 눈에 띄는 성과를 기록하며, 부산의 글로벌 스포츠관광 콘텐츠 경쟁력과 메가이벤트 운영 역량을 입증했다.

세븐브릿지 투어는 부산만이 가능한 세계 최초·최대 ‘도심 해상교량 코스’로 구성해 ‘티켓판매 개시 1분 만에 매진’이라는 기록을 세웠다. 또 사회관계망서비스(SNS) 누적 조회수 약 80만회를 비롯, 지난해까지 관광상품으로 검색되었던 ‘세븐브릿지 투어’ 키워드 검색량은 올해 행사를 통해 전년대비 8200% 상승하는 등 부산 도시 브랜드 가치 상승을 직접 견인한 것으로 나타났다.

한국관광공사 한국관광데이터랩 및 참가자 설문조사에서도 타지역 참가자 기준 1인 평균 관광소비 지출액은 38만6000원으로 총 약 8억8000만원의 직접 소비효과를 창출한 것으로 분석됐다.

행사 당일 부산 지역 내국인 방문객은 약 5만3000명으로 전년 대비 21.9% 증가했으며, 관광소비도 12.3% 증가한 약 360억원으로 집계됐다.

타지역 참가자의 비율은 60%로, 식음료·운송·숙박분야 소비가 확대되며 체류형 소비 전환이 두드러졌다. 이에 따라 부산지역 직접 소비효과는 전년 대비 8.1% 증가, 외지인 체류기간도 전년 대비 2.5% 증가하며 상권 매출과 체류일수 모두 긍정적 변화를 이끌었다.

참가자 만족도 조사에서는 재참여 의향 88.4%, 추천 의향 88%, 종합 만족도 83.8%로 나타나 세븐브릿지 투어가 장기 관광 수요 확대 가능성이 높은 것으로 나타났다.

시는 올해 세븐브릿지 투어의 성과와 경험을 바탕으로 ▷행사 정례화 및 브랜딩 강화 ▷어린이 자전거 페스티벌 등 가족형·생활체육 연계 프로그램 확대 ▷관광패스·숙박·상권과 결합한 스포츠관광 패키지 개발 ▷일본·대만 등 해외 유명 자전거대회와 연계한 국제 교류 확대를 적극 추진할 계획이다.

박형준 시장은 “세븐브릿지 투어를 통해 스포츠관광의 높은 파급력과 미래 성장 잠재력을 확인했다”며 “세븐브릿지 투어를 부산을 대표하는 글로벌 스포츠관광 콘텐츠로 자리매김시키고, 시민의 건강한 삶과 지역경제 활성화를 함께 이끄는 지속가능한 도시 성장 동력으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.