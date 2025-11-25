[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대 소프트웨어융합과 학생들로 구성된 N.A.P 팀이 최근 인하공업전문대에서 열린 ‘2025 디지텍(DigiTech) 캡스톤디자인 경진대회’에서 은상을 수상했다고 25일 밝혔다.

지난 21일 열린 이번 대회는 디지텍 고등직업교육협의회가 주관하고 전국 10개 전문대학이 참여하는 공학 분야의 대표 프로젝트 경진대회다.

AI, 모빌리티, 스마트공장, 바이오, 로봇 등 산업 현장의 실제 과제를 기반으로 창의적 문제 해결 능력을 평가하며 학생들의 실무 설계·개발 역량 강화를 목적으로 매년 개최되고 있다.

올해 대회에는 총 38개 팀이 출전해 각 대학에서 준비한 시제품과 솔루션을 선보이고 참가팀들은 산업 현장에서 실질적 활용이 가능한 수준의 기술 구현을 목표로 프로젝트를 발표하며 경쟁을 벌였다.

영남이공대 소프트웨어융합과 N.A.P 팀은 이번 대회에서 AI 기반 사용자 맞춤형 서비스 구현 프로젝트를 출품해 심사위원들의 높은 관심을 받았다.

N.A.P 팀은 실제 환경에서 활용 가능한 지능형 시스템 프로토타입을 직접 설계·개발했으며 데이터 분석–사용자 경험(UX) 설계–기능 구현에 이르는 전체 개발 프로세스를 체계적으로 수행했다.

특히 문제 정의 과정에서부터 사용자 편의성과 기술적 타당성을 적극 반영해 실용성을 높였고 AI 모델 학습, 센서 및 영상 데이터 처리, 인터페이스 개발 등 다양한 기술을 통합하는 방식으로 높은 완성도를 구현했다.

이번 성과는 영남이공대 소프트웨어융합과가 추진해 온 AI·소프트웨어 융합 중심 교육과정의 성과이기도 하다.

학과는 최근 산업 수요 변화에 맞춰 ▲프로젝트 기반 교육(PBL) ▲산학 연계 개발 실습 ▲전공 역량 심화 교육 ▲AI 활용 능력 강화 과정 등 실무형 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 왔다.

이 과정에서 학생들은 수업에서 배운 기술을 실제 데이터와 실제 산업 문제를 해결하는 프로젝트로 연결하는 경험을 축적해왔으며 이번 대회 성과는 이러한 교육적 변화가 현장에서 효과를 발휘하고 있음을 보여준다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 AI·소프트웨어 분야의 급격한 변화에 선도적으로 대응하고 산업 현장에서 요구하는 실무형 전문 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.