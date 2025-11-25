프리미엄 생수 브랜드 ‘몽베스트’가 클린 웰니스 브랜드 ‘위드 네이처(With Nature)’의 세번째 제품인 ‘유기농 100% 올리브오일’을 출시했다.

‘위드 네이처’는 세계 각지에서 엄선한 유기농 원물을 자연 그대로 담아낸 몽베스트의 클린 웰니스 브랜드로, 유기농 100% 레몬즙과 푸룬즙을 선보이며 매일매일 일상 생활 속에서 실천할 수 있는 프리미엄 건강 루틴을 제안하고 있다.

이번에 출시된 ‘유기농 100% 올리브오일’은 스페인산 유기농 피쿠알(Picual) 품종 중 조기 수확한 그린 올리브만을 저온 압착해 올리브 본연의 신선함과 풍미를 그대로 살린 것이 특징이다.

특히, 산도 0.18%의 프리미엄 엑스트라 버진 올리브오일로 조기 수확한 어린 올리브 특유의 맑고 깨끗하고 신선한 맛과 향을 구현했다. 또한 휴대와 섭취가 간편한 스틱형 포장으로 출시되어, 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 건강한 오일 루틴을 실천할 수 있다.

몽베스트는 출시와 함께 공식 인스타그램 채널에서 ‘7일동안 깨끗하게, 올리브오일 웰니스 루틴 만들기 챌린지’를 진행한다. 일주일간 자신만의 올리브오일 루틴을 계획해 댓글로 공유하면 추첨을 통해 에어팟 프로 3세대, 르무통 메이트 운동화, 몽베스트 콜라보 티셔츠, 몽베스트 유기농 100% 올리브오일 등 다양한 경품을 증정한다. 실제 루틴을 인증한 참여자에게는 ‘위드네이처 3종 세트(레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일)’를 추첨을 통해 추가 제공할 예정이다.

몽베스트 관계자는 “최근 소비자들이 일상에서 간편하게 건강을 관리하려는 트렌드에 맞춰 유기농 올리브오일을 새롭게 선보였으며, 다양한 커뮤니케이션 활동을 통해 소비자와의 접점을 넓혀갈 예정”이라고 전했다.

한편, ‘몽베스트 유기농 100% 올리브오일’은 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.