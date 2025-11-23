[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 지난 20일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘제8회 대한민국주거복지문화대상’ 시상식에서 기관 부문 최우수상(혁신상)을 수상했다.

이 상은 국토교통부 산하 주거복지문화운동본부가 주거 복지 향상과 취약 계층 보호에 이바지한 기관·단체·개인을 선정해 매년 수여하고 있다.

지속가능성, 지역 특화, 공공성, 정책 효과 등 다양한 항목을 종합적으로 평가하는 것이 특징이다.

포항시는 경북 최초 ‘포항시 주거 복지 센터’ 개소, 프로젝트 ‘리홈(RE:Home)’으로 민관 합동 주거 환경 개선 인프라 구축, 포항형 ‘천원주택 100호’ 공급, 3500호 생애주기별 주거 정책 발표 등에서 높은 평가를 받았다.

이강덕 포항시장은 “이번 혁신상 수상은 시민들의 삶을 실질적으로 변화시키기 위해 추진해 온 포항시의 주거복지 정책이 대외적으로 인정받은 값진 성과”라며“앞으로도 주거 사각지대 해소, 생애주기별 주거 지원 확대 등 시민 중심의 주거복지 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.