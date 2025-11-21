[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 20일 등촌동에 위치한 실버타운 서울시니어스타워에서 열린 어르신 문화행사 ‘2025 시니어스카니발’에 참석했다.

진 구청장은 ”어르신들이 편안하고 활기찬 노후를 보내실 수 있는 환경과 일자리를 만들기 위해 힘쓰고 있다“며 ”앞으로도 어르신들이 더욱 살기 좋은 행복한 강서를 만들어나가겠다“고 말했다.

사단법인 한국시니어문화네트웍스가 주관한 이날 행사에는 실버타운 입주 어르신과 지역 주민 등 250여 명이 참석했다.

행사는 어르신 아마추어 예술인들의 무용과 댄스, 패션쇼 등 다양한 장르를 한 무대에서 선보이는 융합(콜라보) 공연으로 꾸며졌다.

진 구청장은 가수 겸 개그맨이자 현재 목회자로 활동하고 있는 표인봉과 함께 건아들의 ‘젊은 미소’를 열창해 현장 분위기를 띄우기도 했다.

구는 어르신의 삶의 질을 높이기 위해 ‘어르신일자리 창출’에 주력해 왔다. 그 결과 진 구청장 2023년 취임 당시 3566개 수준이던 강서구 어르신일자리는 올해 5433개로 2년 새 52% 증가했다.