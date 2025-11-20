생활 인프라 우수한 단지, 몸값 상승 뚜렷... 신축 아파트도 상승거래 이어져

정주여건 우수한 청당동 신축 대단지 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 주목

학교, 교통, 학군 등 생활 인프라가 풍부한 단지들이 부동산 시장에서 강세를 보이고 있다. 특히 행정·공공기관이 밀집한 지역은 일반적으로 상업·편의시설과 공원 등이 잘 조성돼 주거 가치가 높을 뿐 아니라, 개별 단지들도 정주여건이 우수하다고 평가되며 몸값이 뛰고 있는 양상이다.

국토교통부 실거래가 자료를 보면, 전북 전주시 완산구 일원 ‘호반베르디움(‘7년 12월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 11월 5억6,000만원에 거래돼 신고가를 경신했다. 앞서 10월 매매가(4억5,500만원)보다 무려 1억500만원이 오른 금액이다. 단지는 반경 1km 내 전북특별자치도청, 전북특별자치도 경찰청 등 행정기관을 비롯해 초·중·고 학군과 문학대공원, 대형마트 등 생활 기반시설이 잘 갖춰져 있다.

우수한 정주여건을 기반으로 지역 신축 아파트가 몸값을 높이고 있는 사례도 확인된다. 충북 천안시 동남구 일대가 대표적이다. 동남구 청당동 일원 ‘행정타운센트럴두산위브(‘23년 2월 입주)’ 전용면적 84㎡D는 올해 9월 4억2,900만원에 거래돼 신고가를 새로 썼다. 인근에 위치한 ‘천안롯데캐슬더청당(‘22년 8월 분양)’ 또한 전용면적 99㎡가 올해 9월 5억7,025만원에 거래돼, 분양가(5억3,220만원) 대비 약 3,800만원의 웃돈이 붙었다.

두 단지는 모두 청수지구 행정타운이 인접해 풍부한 생활 인프라를 기대할 수 있다는 점에서 수요자들의 호평을 받은 것으로 풀이된다. 청수지구 행정타운은 대전지방검찰청 천안지청, 대전지방법원 천안지원, 천안세무서, 동천안우체국 등 다양한 기관이 밀집해 있어, 지역 일대에 문화·상업·교육시설 등 주요 생활 인프라가 잘 형성돼 있기 때문이다.

실제 청당동은 행정타운 기반의 탄탄한 생활 인프라를 토대로 지역 가치에서도 차별화를 이루고 있다. 부동산R114 자료를 보면, 청당동 아파트의 평균 매매가는 동남구 전체 아파트 평균보다 약 34.55% 높은 수치로, 청당동 일대가 동남구 핵심 주거 지역으로 자리잡고 있음을 시사한다.

한 업계 관계자는 “상대적으로 인프라가 부족한 지방일수록 생활 인프라가 잘 갖춰진 단지들의 선호도가 높은 편”이라며 “실거주 수요는 물론 투자 수요도 두터워 가격 안정성과 미래가치, 환금성 면에서 두루 우수해 부동산 시장의 블루칩으로 여겨진다”고 말했다.

이러한 가운데, 생활 인프라가 풍부한 천안시 동남구 청당동 일원에서 분양을 앞둔 브랜드 대단지가 있어 수요자들의 관심이 쏠린다.

두산건설은 11월 충청남도 천안시 청당동 일원에서 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’을 분양할 예정이다. 충청남도 최초로 두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’로 공급되는 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다.

단지는 청당동 핵심 입지에 들어서 생활 인프라가 우수하다. 우선 단지는 도보 약 5분 거리에 청당초가 위치하며, 천안가온중, 천안청수고 등도 두루 가깝다. 행정타운 학원가 이용도 편리하며 이마트 천안점, 하나로마트, 롯데시네마 천안청당점 등 쇼핑·문화 시설도 쉽게 이용할 수 있다. 또한 단지 바로 옆에 공원이 예정돼 있고, 인근에 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등이 있어 녹지 인프라가 우수하며 공원 내에 조성된 축구장, 배드민턴장 등에서 여가 생활을 즐길 수 있다.

아울러 단지는 반경 1km 거리에 천안동남경찰서, 천안세무서, 천안우체국, 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단, 국민건강보험공단, 한국국토정보공사 천안지사 등 다양한 관공서도 인접해 있다.

우수한 상품성도 자랑거리다. 단지는 하이엔드 브랜드답게 유리난간, 부분커튼월룩(예정) 등의 외관 특화설계가 계획돼 있다. 남향 위주의 단지 배치로 채광 및 일조권을 확보했으며, 전 세대를 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일평형으로 구성했다. 또한 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍 및 환기에 유리하며 3면개방형 구조(일부 세대)와 유리난간 등도 적용될 예정이다. 여기에 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정으로, 학부모 수요자들의 높은 관심이 예상된다.

아울러 단지는 여러 금융 혜택을 제공한다. 수분양자들에게는 계약금 5%에 1차 계약금 1,000만원 정액제 조건이 적용되며, 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택이 적용돼 자금 여력이 부족한 실수요자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.

한편 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련될 예정이다.