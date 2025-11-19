- 3년만에 신축단지 공급.. 오는 24일(월) 특별공급, 25일(화) 1순위 , 26일(수) 2순위 진행

- 분양가상한제로 주목...고급 마감재 및 가구 무상제공(한시적)

대방산업개발의 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 의 견본주택이 19일(수) 오픈했다. 평일 추운 날임에도 불구하고 구름인파가 몰리며 문전성시를 이루고 있다. 시흥시에 3년 만에 신축 아파트 공급이 이루어지는 것으로 많은 수요자들의 관심이 집중된다.

분양관계자는 “시흥거모지구 내 희소가치 높은 전세대 중대형 면적(84㎡ · 122㎡)으로 수요자분들의 관심이 뜨겁다”며 “고급 유상옵션을 한시적으로 무상 시공할 계획으로 많은 관심을 받고 있다”고 전했다.

이달 24일(월) 특별공급을 시작으로 25일(화) 1순위 청약이, 26일(수) 2순위 청약이 각각 진행된다. 당첨자발표는 다음 달 3일(수)~4일(목) 실시된다. 청약통장 가입 1년 이상, 지역 및 면적별 예치금 등의 조건 충족 시 1순위 청약 접수가 가능하다.

견본주택 내에는 전용면적 84㎡·122㎡의 유니트가 마련됐다. 전 세대 4베이 설계이며, 거실이 5.1m(84㎡ 기준)에 달하는 것으로 전해졌다.

해당 단지가 들어서는 시흥거모지구는 약 1만여 세대의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시로 ‘대방 엘리움’은 1, 2단지, 지하 2층~지상 최고 23층, 총 682세대로 조성된다.

해당 단지는 지난 10월 15일 발표된 정부의 부동산 규제 강화 조치에서 제외된 비규제 지역에 위치해 있다. 이에 따라 대출, 전매, 청약 자격 등 각종 규제에서 상대적으로 자유로워 실수요자와 투자 수요가 모두 유입될 것으로 보인다.

여기에 더해 분양가상한제가 적용되는 단지로, 분양가가 인근 시세 대비 합리적으로 책정되었다. 이러한 제도가 적용된 단지는 공급 자체가 제한적인 만큼 희소성이 높고 실질적인 가격 메리트가 커, 초기 청약 경쟁률이 높게 형성될 가능성이 크다.

또한, 제기천 수변공원(예정)과의 직접 연결된 설계를 통해 입주민의 생활 편의성과 주거 쾌적성을 동시에 높일 전망이다. 단지 공원 진출입로 및 보행자 도로가 제기천 수변공원(예정)과 직접 이어지는 특화 설계가 적용된다. 이를 통해 입주민은 별도의 도로 이동 없이 수변공원으로 바로 진출입이 가능해, 일상 속에서 공원을 손쉽게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련될 예정이다.