드롭액 ‘역대 최대’…일본VIP 외 다양한 아시아 고객 흡수

[헤럴드경제=강승연 기자] 파라다이스그룹이 3분기에도 외형과 수익성에서 동반 성장세를 이어갔다. 카지노와 호텔 부문 모두 실적 호조를 보인 덕이다.

11일 파라다이스에 따르면 3분기 연결 기준 영업이익은 395억원으로 전년 동기 대비 9.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 매출액은 같은 기간 7.5% 증가한 2882억원을 기록했다.

복합리조트(IR)인 파라다이스시티의 드롭액(카지노 고객이 칩으로 바꾼 금액)은 전년 동기 대비 9.9% 증가하며 분기 기준 최대 기록을 달성했다. 또한 서울과 부산, 제주 카지노는 홀드율이 전년보다 2.7%포인트 상승하며 분기 매출액이 전년 대비 18.9% 증가했다.

특히 매스(Mass) 고객의 드롭액이 전년 동기 대비 20% 이상 증가하며 분기 최대치를 기록했다. 외국인 카지노 드롭액 분포를 살펴보면 매스 고객 비중이 지난해 3분기 20.5%에서 올 3분기 24.1%로 확대됐다. 기존 파라다이스의 매스 고객 비중은 20~21% 수준을 보였다.

이는 기존 주요 타깃인 일본 VIP 고객 외에도 일본, 중국 등 아시아권 일반 고객들을 다양하게 흡수, 다양한 고객군이 질적 성장을 이끌고 있다는 분석이다. 이에 탄력을 받아 파라다이스는 연말 특수를 앞두고 디너쇼, 공연, 성탄절 마켓 이벤트 등을 통해 다양한 고객군을 끌어들일 계획이다.

호텔 부문 또한 내·외국인 관광 수요 확대에 따라 매출이 전년 동기 대비 6.2% 증가하며 호조세를 이어갔다.

파라다이스는 올 3월부터 최종환 대표이사의 단독 대표 체제로 전환하며 사상 최대 실적에 다가가고 있다. 올해 그룹의 상반기 연결 기준 당기순이익은 754억원으로 전년 동기 대비 38% 증가했다. 별도 기준 순이익 역시 상반기 203억원으로 전년 대비 5.7% 늘어났다.

파라다이스는 “글로벌 IR 기업으로의 도약을 추진하는 가운데 ESG 관점에 입각한 경영 성과 창출뿐만 아니라 지역사회와의 상생을 통해 기업의 사회적 책임 이행에 힘을 쏟고 있다”고 강조했다.