[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 원도심 내 4개 지역에 대해 ‘소규모주택정비 관리계획’을 최종 고시했다고 10일 밝혔다.

이번 관리계획은 정비기반시설 확충 없이 개별 추진되던 소규모 정비사업의 한계를 보완하고 체계적 정비를 유도하기 위해 마련됐다.

부천시는 지난해 주민 신청을 받아 가로구역 일부만 추진되던 정비사업을 통합·조정하고 도로·주차장 등 기반시설 확충을 포함한 중규모 이상 정비가 가능하도록 4개 지역을 선정해 관리계획을 수립했다.

4개 지역 대상지는 노후·불량건축물이 밀집된 저층 주거지로 ▷역곡동 은빛어린이공원 일원 ▷심곡본동 금강·경원아파트 일원 ▷심곡본동 심곡도서관 일원 ▷소사본동 서울신학대 일원 등 정비사업 필요성이 높았던 곳들이다.

역곡동 은빛어린이공원 일원은 2개 가로구역을 통합하고 심곡본동 금강·경원아파트 일원은 공영주차장을 이전해 구역 면적을 확장했다.

심곡도서관 일원은 1종 일반주거지역을 2종으로 상향하고 4개 구역으로 구분해 보행 여건을 개선했다.

소사본동 서울신학대 일원은 도로선형을 정비하고 2개 구역으로 나눈 뒤 3종 일반주거지역으로 용도지역을 상향했다.

이번 관리계획에는 용적률 인센티브와 용도지역 상향 등 사업성 제고 방안도 함께 담아 정비사업 추진 여건을 강화했다.

장환식 부천시 주택국장은 “이번 고시를 계기로 원도심 주거지의 체계적인 정비가 가능해졌다”며 “중규모 정비사업이 활성화될 수 있도록 행정지원을 이어가겠다”고 말했다.