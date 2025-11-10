상인 조직 결속·상권 활성화 방안 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 예천 맛고을 시장 상인회(회장 양종례)가 상인 조직의 경쟁력 강화와 시장 활성화 방안을 모색하기 위해 지난 9일 부산 초량이음자율상권으로 선진지 견학을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 견학에는 상인회 임원진과 상인 30여 명이 참여해, 자율상권 지정으로 활발히 운영 중인 초량이음자율상권의 성공 사례를 직접 살펴봤다.

참가자들은 현장에서 지역 특색을 살린 환경 조성, 고객 유입을 위한 차별화된 마케팅 전략, 상인 간 유기적 협력 시스템 등 다양한 활성화 노하우를 공유받았다.

양종례 상인회장은 “상권 활성화의 핵심은 상인들의 단합과 끊임없는 혁신 노력이라는 사실을 다시금 느꼈다”며 “이번 견학을 계기로 예천맛고을시장만의 차별화된 발전 방안을 마련해 지역 주민에게 사랑받는 예천의 대표 시장으로 만들겠다”고 말했다.

예천군 관계자는 “상인회의 자율적 역량 강화를 통해 지역경제 활력 제고와 전통시장 활성화가 이어지길 기대한다”고 전했다.