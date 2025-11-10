‘대만 유사시 집단 자위권’ 다카이치 겨냥 ‘목 베겠다’ 글 올렸다 삭제

[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 주재 중국 외교관이 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시에 일본이 집단 자위권을 행사할 수도 있다는 견해를 표명한 것과 관련해‘대만 유사(有事·큰일)가 일본의 유사’라는 일본 인식을 극언까지 동원해 거칠게 비난했다. 이에 일본 정부는 불쾌감을 나타내며 중국에 강하게 항의했다. 지난달 하순 다카이치 총리가 취임한 이후 대만 문제를 둘러싼 중일 간 신경전이 가열되는 양상이다.

10일 산케이신문에 따르면 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사는 전날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 일본어로 올린 글에서 “‘대만 유사는 일본 유사’는 일본의 일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길”이라고 밝혔다.

그는 “일본 헌법은 차치하더라도 중일평화우호조약의 법적 의무를 위반하고 제2차 세계대전 승리의 성과 중 하나인 대만의 중국 복귀를 무시하는 것”이라며 “패전국으로서 이행해야 할 승복 의무를 저버리고 유엔 헌장의 옛 적국 조항을 완전히 망각한 매우 무모한 시도”라고 주장했다.

쉐 총영사는 “아무쪼록 최저한의 이성과 준법정신을 회복해 이성적으로 대만 문제를 생각하고 패전과 같은 민족적 궤멸을 당하는 일을 다시 겪지 않기를 바란다”고 경고했다.

그는 이날 올린 다른 글에서도 ‘대만 유사는 일본 유사’라는 인식이 “중국에 대한 명백한 내정 간섭이자 주권 침해”라고 강조했다.

쉐 총영사는 다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 밝힌 것과 관련해 8일 ‘더러운 목을 벨 수밖에 없다’는 극단적 위협성 글을 올렸다가 지웠다고 산케이가 전했다.

이 신문은 사실관계와 글을 쓴 의도 등을 확인하기 위해 주오사카 중국 총영사관에 전화했으나, 연락이 닿지 않았다고 덧붙였다.

다만 쉐 총영사 엑스 계정에는 많은 누리꾼이 항의 댓글을 달았고, 이들 중 일부는 해당 글을 캡처한 사진을 올렸다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 기자회견에서 쉐 총영사가 올린 글에 대해 “중국의 재외 공관장으로서 매우 부적절하다”며 외무성과 주중 일본대사관이 중국 측에 강하게 항의하고 조속히 삭제할 것을 촉구했다고 밝혔다. 이어 “중국 측이 명확한 설명을 하도록 요구할 것”이라고 덧붙였다.

기하라 장관은 쉐 총영사를 강제 출국시킬 계획이 있는지에 관한 질문에는 명확하게 답하지 않았다.

다카이치 총리의 대만 관련 발언에는 제1야당 입헌민주당도 우려의 목소리를 내고 있다.

입헌민주당 노다 요시히코 대표는 지난 8일 취재진과 만나 “매우 놀랐다”며 “국내외에 영향을 끼칠 수 있다”고 말했다. 노다 대표는 이전 총리들은 대만 유사시 집단 자위권 행사와 관련해 어느 정도 수위를 조절해 발언했다면서 다카이치 총리가 주의해야 한다고 덧붙였다.

그러나 다카이치 총리는 이날 중의원에서 입헌민주당 의원 질의에 해당 발언을 철회·취소할 생각이 없다고 밝혔다.

강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 작년 9월 집권 자민당 총재 선거 당시에도 중국이 대만을 상대로 해상 봉쇄를 강행할 경우 존립위기 사태가 될 수 있다고 밝혔다. 그는 올해 4월 국회의원 신분으로 대만을 방문하는 등 친대만 행보를 이어 왔다.