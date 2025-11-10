울산 참사 관련 ‘노쇼 사기’ 기승 안전 용품 대리 구매 요청에 피해 경찰 “참사 악용 범죄 엄정 대응”

[헤럴드경제=이영기 기자] 울산화력발전소 붕괴 참사를 악용하는 ‘노쇼(No-show) 사기’가 기승을 부리고 있다. 자신을 공공기관 직원으로 속여 사고 수습에 필요한 각종 자재를 대신 구매해달라고 한 뒤 잠적하는 수법 등으로 소상공인에게 피해를 입히고 있다. 경찰은 참사를 악용하는 사기 범죄에 대한 엄정 대응을 예고했다.

경찰 관계자는 10일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례브리핑에서 “울산화력발전소 붕괴 사고 관련 사기 범죄가 2건으로 집계됐다”며 “1건의 피해액은 890만원이고, 다른 건은 1000만원 상당의 대리구매 요청에 업주가 수상한 낌새를 파악하고 경찰에 신고해 미수에 그쳤다”고 설명했다.

890만원의 피해로 이어진 1건은 전형적인 노쇼 사기 수법에 당한 피해였다. 경찰 관계자는 “사기범이 자신을 동서발전 직원이라며 허위 신분증을 보내고 ‘소화포가 급히 필요하다’고 속였다” 며 “소화포를 대리 구매해주면 입금하겠다면서 특정 계좌를 알려줬다”고 수법을 설명했다. 실제로 업주가 해당 계좌로 금액을 송금하며 피해로 이어졌다.

이에 경찰은 사기 범죄에 대한 엄정 대응을 예고하고 주의를 당부했다. 경찰 관계자는 “울산화력발전소 붕괴 사고 관련 공공기관 사칭해서 소상공인 노쇼 사기에 대한 주의가 필요하다”며 “식당 예약 또는 용품 등 주문하면서 관련 물품을 대리 구매를 해달라고 하는 건 전형적 노쇼 사기 특성이다. 단호하게 거절하길 당부한다”고 설명했다.

이어 “경찰에서는 피해 예방을 위해 울산 관내 지구대 및 파출소의 경찰들이 소상공인 업체를 대상으로 집중예방 홍보를 펼치고 있다”며 “이처럼 참사를 악용하는 사기 범죄에 대해서는 엄정 대응할 예정이다”라고 덧붙였다.

한편 지난 6일 무너진 울산화력발전소 보일러 타워 현장에는 매몰 실종자 2명을 찾기 위한 수색 작업이 닷새째 이어지고 있다. 이번 사고로 모두 7명이 매몰됐다가 3명의 시신이 수습됐다. 사망 추정 2명과 실종 2명을 찾는 작업이 이어지고 있다.