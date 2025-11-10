부산 이기대에 ‘문인석’ 등 석상 65점 설치 “으스스하다” 인근 아파트 주민들 반기

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산시가 남구 이기대 일대에서 추진하는 ‘이기대 예술공원’ 사업에서 잡음이 나오고 있다. 일본에서 환수한 석조 유물들을 전시한 구역에 대해 인근 주민들이 분위기가 어둡다며 반발하면서다.

10일 부산시에 따르면 시는 천혜의 자연환경을 품은 남구 이기대 일대를 세계적인 예술 공원으로 탈바꿈한다는 목표 아래 ‘이기대 예술공원’ 사업을 올해 초부터 본격 추진하고 있다.

총 3단계로 구성된 이 사업의 가장 첫 단추로 용호동에 있는 ‘오륙도 해맞이 공원’에 6000㎡ 규모의 오륙도 아트센터와 2500㎡ 크기의 탐방센터, ‘옛돌스트리트’, 목조 전망대 등이 설치된다.

이 가운데 ‘옛돌스트리트’와 관련해서 주민들 반발이 터졌다.

옛돌스트리트에는 옛돌문화재단이 일본에서 환수한 석조 유물 등 65점이 전시될 예정이다.

재단에 따르면 이 석조 유물에는 사대부 무덤 앞에 수호적 의미로 배치되는 ‘문인석’이 다수 포함돼 있고, 봉분 앞에 설치되는 석등인 ‘장명등’과 마을을 지키는 ‘석장승’, 관청이나 사찰에 불을 밝히는 용도인 ‘관솔등’ 등이 있다.

일부는 조선 초기와 중기의 것으로 일제 강점기 약탈당하거나 팔려나간 것을 2001년 옛돌문화재단 이사장이 환수해 수장고에 보관하는 것을 부산시에 기부했다.

하지만 이를 본 인근 3000 가구 아파트 주민들은 부정적인 반응이다. “석상이 오래돼 곰팡이와 이끼가 낀 돌이라 그런지 무덤 분위기가 난다”라거나 “전설의 고향 같다”, “낮에 봐도 으스스하다”, “퐁피두가 들어오는 세련된 느낌의 예술공원과 어울리는지 모르겠다”, “이기대와 관련이 없는 유물인 거 같다”는 등의 글이 잇따르고 있다. 여기에 유물이 이기대 지역 역사와 직접 관련이 없다는 지적도 제기됐다.​

이에 대해 옛돌문화재단 관계자는 “이기대 공원에서 일본이 보인다고 부산시가 설명해, 일본에서 환수한 유물을 중심으로 기증한 것으로 역사적 의미는 있다”고 말했다.