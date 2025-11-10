전 세계가 인공지능(AI)을 둘러싼 새로운 패권 경쟁에 본격 돌입했다. 데이터, 연산 자원, 알고리즘을 선점한 나라가 기술의 주권을 확보하는 시대다. 인공지능은 이제 특정 산업의 도구가 아니라, 국가 경쟁력의 핵심 인프라이자 사회 혁신의 동력이다. 대한민국이 이 흐름 속에서 지속 가능한 성장과 실질적 기술혁신을 이루기 위해서는 ‘모두를 위한 인공지능’을 실현하는 국가 AI 자립 전략이 필요하다.

최근 국내 기업들이 독자적인 파운데이션 모델과 산업 특화 모델을 속속 선보이고 있다. 인공지능을 연구하는 사람으로서 무척 고무적인 일이다. 그러나 산업 성과에만 집중할 경우, 자칫, 국가 전체의 공공성과 기술 발전의 균형이 무너질 수 있다. 국가 AI 자립은 특정 기업의 경쟁이나 성과가 아니라, 국가 공동의 기반 인프라로 만들어져야만 한다. 이를 위해서는 정부, 정부출연연구원, 대학이 모두 협력해 행정·보건·과학·문화 등 공공분야 전반에서 활용 가능한 공공 AI 생태계 마련과 조성이 필요하다.

국민이 체감하는 인공지능은 거창하지 않다. 이사할 때 여러 행정기관을 찾아다니지 않아도 자동으로 전입·전출이 처리되고, 연말정산이나 보험환급이 필요한 때 복잡한 서류를 일일이 챙기지 않아도 AI가 필요한 항목을 미리 찾아주는 행정 서비스, 아이가 아플 때 즉시 24시간 운영되는 심야 당직병원의 의료 정보를 안내받고, 자영업자나 개인이 세금·복지·창업 지원 정보를 맞춤형으로 추천받는 서비스가 바로 ‘찾아가는 행정 AI’다. 이런 국민의 생활 속 공공 AI가 바로, 국민이 체감하는 ‘스며드는 인공지능’이라 생각한다.

따라서 공공 AI는 국민만을 위한 기술은 아니다. 각종 민원과 행정 업무에 시달리는 공무원에게도 실질적 업무경감에 도움이 되는 든든한 동반자가 될 수 있다. AI가 방대한 민원 서류를 자동 분류하고, 정책 데이터를 분석해 의사결정을 지원하며, 반복적인 행정 절차를 대신 수행한다면 공무원은 ‘서류 중심의 행정’에서 ‘사람 중심의 행정’으로 나아갈 수 있다. 공공 AI는 국민과 행정이 함께 효율을 높이고 신뢰를 쌓는 양방향 지능 행정의 핵심 인프라가 되어야 한다.

또한 지금의 AI 발전은 언어, 텍스트 중심의 거대언어모델(LLM)에 머물러서는 안 된다. 텍스트뿐 아니라 이미지, 음성, 영상, 센서, 도메인 데이터를 함께 이해하고 연결하는 멀티모달 AI로의 전환이 시급하다. 이는 산업의 혁신뿐 아니라 행정과 복지 현장에서도 더 세밀하고 인간 중심적인 서비스를 가능하게 한다. 멀티모달 AI는 사람의 사고방식에 가까운 종합 지능으로, 데이터 기반의 행정 판단을 보조하고 국민에게 맥락을 이해한 맞춤형 서비스를 제공하는 ‘함께 일하는 AI’로 발전할 수 있다.

이를 위해 정부와 정부출연연구원은 멀티모달 공공 AI 모델 개발을 주도하고, 국민은 생활 속 문제 발굴과 데이터 제공을 통해 공공 AI 발전에 참여해야 한다. 즉, 국민이 적극적으로 참여하고 행정이 함께 진화하는 공공 AI 구조를 만들어야 한다. 국민은 데이터를 제공하고 정책 설계에 참여하며, AI의 결과를 검증하고 개선하는 참여형 행정 생태계를 만드는데 주역이 되어야 한다.

국민의 참여와 신뢰 속에서 성장하는 AI야말로 진정한 사회적 자산이다. AI는 기업의 경쟁 도구가 아니라 사회 전체의 공공재로 자리 잡아야 한다. 즉 AI는 더 이상 특정 전문가만의 기술 도메인 영역이 아니라 공공이 주도해야할 새로운 파괴적 혁신의 인프라인 셈이다. 데이터 주권, 기술 개방, 신뢰할 수 있는 윤리 체계를 바탕으로 한 국민 참여형 공공 AI 혁신만이 모두를 위한 인공지능의 길을 열 것이다.

이용주 한국전자통신연구원(ETRI) 시각지능연구실장