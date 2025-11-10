2025 SK ‘CEO 세미나’ 폐회사 “바탕 없이 AI 전환하면 실패할 것” “도메인 지식 갖춰야 주도권 차지”

“운영개선(OI)을 잘 해야만 그 위에 인공지능(AI)을 더 쌓을 수 있고, 이 과정을 통해 고민했던 문제를 하나 둘 풀어나갈 수 있습니다.”

최태원(사진) SK그룹 회장이 AI 시장을 선점하기 위해서는 OI를 지속 추진, 본원적 경쟁력을 강화해야 한다고 강조했다. 그러면서 차별화한 메모리반도체와 AI 데이터센터를 기반으로 AI 시대에 선제적으로 대응해야 한다고 주문했다.

10일 SK에 따르면 최태원 회장은 8일 경기도 이천 SKMS 연구에서 진행된 ‘2025 CEO 세미나’ 폐회사에서 “OI가 어려운 말처럼 들릴 수 있지만 기본기를 갖추는 것”이라며 이같이 밝혔다. 6일부터 3일간 진행된 CEO 세미나에는 최태원 회장을 비롯해 최재원 SK 수석부회장과 최창원 SK수펙스추구협의회의장, 주요 멤버사 최고경영진과 임원 60여명이 참석했다.

최태원 회장은 “OI를 하려면 회사와 사업에 갖춰진 프로세스(절차)가 실제 잘 작동하는지를 꾸준히 살피는 것이 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “회사가 기본적인 바탕 없이 AI 전환을 추진하게 되면 이는 실패를 맞이하는 것과 마찬가지”라며 “지난 5~10년간의 프로세스를 재점검해보면서 실수를 반복하지 않도록 할 필요가 있다”고 덧붙였다.

‘도메인 지식’ 보유의 중요성도 강조했다. 도메인 지식이란 본업에서 축적한 전문 지식과 경험을 의미한다. 그는 “도메인 지식이 없는 상태로 AI만 도입해서는 일이 풀리지 않을 것”이라며 “도메인 지식을 갖춘 상태가 돼야 AI 경쟁에서 주도권을 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.

최태원 회장은 AI 시대 메모리 반도체 사업을 주축으로 하되 고객에게 다양한 설루션을 제공해줄 수 있는 사업자로 진화해야 한다고 강조했다. 최 회장은 “SK는 고성능 메모리 반도체 제품을 공급하는 것을 넘어 AI 데이터센터 등 AI 인프라를 기반으로 고객에게 가장 효율적인 설루션을 제공하는 사업자로 진화해야 한다”고 언급했다. 이어 “멤버사들의 역량을 결집하고 파트너들과의 개방적 연대를 통해 대한민국 AI 생태계 발전의 마중물 역할을 하자”고 제안했다.

SK 최고 경영진은 3일간 진행된 세미나에서 AI 시대 사업 전략, 성공적인 AI 전환의 방향성 등에 대해 열띤 토의를 진행했다. CEO들은 향후 멤버사별 AI 추진 성과를 점검, 그룹 전체의 AI 실행력을 강화하고 협업 시너지를 도모하기로 했다.

안전·보건·환경(SHE), 정보보안, 준법경영 분야 역량을 강화하는 방안에 대한 논의 또한 이뤄졌다. 경영진은 그룹 차원의 SHE 경쟁력 제고를 위해 핵심과제로 점검, 실행력 강화 방안을 지속해서 모색하기로 했다. CEO들은 그룹 준법경영을 제고하기 위해 이사회 중심의 자율책임경영 체제를 강화하기로 의견을 모았다.

SK 관계자는 “SK그룹은 OI를 통해 재무구조 안정화를 넘어 사업의 본원적 경쟁력을 근본적으로 재점검하고 끌어올릴 것”이라며 “이를 통해 AI 대전환기에도 성공적이면서도 빠르게 대응하고, 국가경제와 이해관계자에게 지속 기여할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 한영대 기자