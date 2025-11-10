[헤럴드경제=양대근 기자]제주항공(대표이사 김이배)이 2026학년도 대학수학능력시험에 응시한 수험생과 가족에게 국내선 항공권 할인 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.

제주항공은 오는 13일에 실시되는 대학수학능력시험 및 대학별 전형에 응시하는 수험생을 응원하고, 수험생과 가족의 국내 이동 편의를 돕기 위해 이번 이벤트를 마련했다.

대입 수험생 할인 혜택은 탑승일 기준 내년 2월 13일(성수기 제외)까지 제주~김포/부산/청주/광주/대구, 김포~부산 등 국내선 모든 노선을 대상으로 수험생 본인과 동반자 1인에 한해 정규운임 기준 20%의 할인혜택을 제공한다.

수험생 할인 항공권 예매는 오는 12월 17일까지 제주항공 모바일 앱과 웹에서만 가능하다. 항공권 구매는 제주항공 회원가입 후 예약단계에서 ‘신분할인’을 선택한 후 탑승자 정보 입력단계에서 ‘수험생 본인’과 ‘동반자 할인’ 코드를 선택하면 된다.

탑승 당일 제주항공 카운터에 2026학년도 대입 지원서(수시 포함), 원서 접수증, 수능 수험표 중 원본 1개를 제시해야 하며, 동반자 할인의 경우 수험생 본인과 같은 예약번호(PNR)의 성인이어야 한다.

제주항공은 또 겨울방학을 맞아 국내선 항공권을 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 편도 총액 기준으로 1만원 대부터 구입할 수 있는 프로모션도 진행한다. 항공권은 구매 일자 등에 따라 총액 운임이 일부 변동될 수 있으며 예약 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

카카오페이로 항공권을 결제할 경우 최대 2만5000원 중복 할인, NOL 인터파크투어 제휴 숙소 할인 등 다양한 혜택도 제공된다. 각 이벤트에 대한 자세한 내용은 제주항공 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인이 가능하다.