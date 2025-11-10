115개 기업·기관 참여…142건 65억원 수출 상담

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 최근 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2025 광주 메디뷰티산업전’에서 지역기업들의 잠재력을 확인하는 등 작지만 의미있는 성과를 냈다고 10일 밝혔다.

‘광주 메디뷰티산업전’은 지역 메디·뷰티 중소기업들이 시장반응을 확인하고 바이어 네트워크를 넓히는 등 산업 기반을 다지는 계기가 됐다는 평가다.

이번 산업전에는 의료·헬스케어·뷰티 제조 및 서비스 등 다양한 분야의 115개 기업·기관이 294개 부스로 참여해 최신 기술과 제품을 선보였다. 대규모 성과보다는 기업·바이어 간 실질적 접점을 만들고 지역 산업의 가능성을 확인하는 데 초점을 맞춘 행사였다.

수출상담회와 기업 매칭 프로그램에서는 국내 18명, 해외 6명 등 총 24명의 바이어가 참여해 47개 중소기업과 142건, 약 65억원 규모의 상담을 진행했다. 이 가운데 12억9500만원 규모의 계약이 추진되고 있다.

시민 참여 프로그램도 호응을 얻었다. 현장에서 진행된 메이크업 시연, 피부진단 체험, 향수·핸드크림 만들기, 헬스·다이어트 상담 등은 가족 단위 관람객의 참여를 이끌었다.

남부대학교, 동강대학교, 지역 창업기업 등이 함께 운영한 네일아트 체험, 페이스페인팅, 두피 진단 등은 지역대학·기업·시민이 함께해 의미를 더했다.

광주 5개 자치구가 마련한 ‘케이-헬스(K-Health) 공동관’에서는 지역 헬스케어 기술과 서비스가 집중 소개됐다. 피부건강측정기, 자동전자혈압계, 비침습 혈당측정기, 이동형 체형분석기 등 다양한 장비를 활용해 시민이 직접 건강 상태를 확인할 수 있는 체험 프로그램이 제공되어 관람객의 발길이 이어졌다.

광주시는 올해 산업전을 계기로 지역기업의 기술력과 시장 경쟁력을 높이기 위한 후속 지원을 강화할 계획이다. 기업 애로 해소, 판로 확대, 해외 마케팅 지원, 전문인력 양성 등 산업 생태계 전반을 뒷받침하는 정책도 단계적으로 추진할 예정이다.

김영문 문화경제부시장은 “올해 메디뷰티산업전은 대규모 성과보다는 지역 기업의 잠재력을 확인하고, 새로운 협력구조를 만드는 소중한 기회였다”며 “지역 메디·뷰티 산업이 성장할 수 있도록 기술 개발과 판로 지원, 인력 양성 등 전반적인 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.