[헤럴드경제=함영훈 기자]트립닷컴이 아시아나항공과의 특별 라이브 생방송을 비롯해, 국내외 목적지를 망라하는 올해 최대 규모의 할인 프로모션 ‘11.11 메가세일’을 오는 11일부터 14일까지 진행한다.

이번 기획전은 연중 최대 규모의 할인 프로모션으로, 항공권, 호텔, 투어&티켓, 교통, 통신 등 다양한 상품군의 할인쿠폰을 일자별·시간대별로 순차 공개할 예정이다.

트립닷컴은 국내 여행자들이 가장 많이 찾는 일본, 중국, 베트남 등을 포함한 20개국 49개 도시의 아시아나항공권 특가를 선보이며, 생방송 중에는 최대 15만원까지 할인되는 10% 쿠폰을 선착순으로 제공한다. 해당 쿠폰은 트립닷컴에서 예약 가능한 아시아나 항공 국제선 전 노선에 적용되며 발급 당일 이용 가능하다.

라이브 방송 중 구매를 인증한 고객 대상으로 비즈니스 라운지 이용권(4명), 이코노미 스마티움 업그레이드(4명), 기내 와이파이 쿠폰(10명) 등을 추첨 증정하며, 퀴즈 참여자 중 10명에게는 2만 원 상당의 트립코인을 증정하는 이벤트도 진행된다. 이번 라이브 방송은 오는 11일 오전 11시부터 1시간 동안 진행되며, 트립닷컴 앱 및 웹사이트 내 11.11 메가세일 페이지에서 ‘라이브 보러가기’를 클릭해 참여할 수 있다.

이와 함께 항공권 깜짝딜에서는 11일 오전 11시 서울-도쿄(편도), 서울-제주(왕복) 항공권의 1100원 판매를 시작으로 일자별로 서울-옌타이(왕복), 서울- 상하이, 홍콩, 오사카, 방콕, 후쿠오카(편도), 부산-오사카(편도)를 최대 1만1000원에 선착순 판매한다. 모든 운임은 유류할증료 등의 세금까지 모두 포함된 가격이며, 예약은 최대 내년 3월까지 가능하다.

호텔 깜짝딜은 메가세일 기간 동안 매일 오후 7시에 오픈된다. 한국과 일본 주요 도시의 인기 호텔을 1만1천원부터 예약할 수 있으며, 참여 호텔은 ▷메종 글래드 제주 ▷스카이베이 호텔 경포 ▷신라스테이 구로 ▷소노캄 고양 ▷삿포로 엑셀 호텔 도큐 ▷L7 해운대 바이 롯데호텔 ▷히든 클리프 호텔&네이쳐 ▷세인트존스 호텔 총 6개 지역의 8개 호텔이다. 투숙 가능 기간은 호텔에 따라 내년 3월까지 가능하다.

아시아 인기 관광지 입장권 할인도 주목할 만하다. 일자에 따라 롯데월드 및 오키나와 츄라우미 수족관, 타이페이 101, 스카이라인 루지 싱가포르, 경주 버드파크 등은 1+1으로 구매할 수 있고 상하이 디즈니랜드는 반값에 구매 가능하다. 렌터카 역시 최대 50%까지 할인받을 수 있는 쿠폰을 선착순으로 제공하며 국내외 모두 사용 가능하다.

앱 전용 쿠폰 혜택도 풍성하다. 행사 첫 날인 11일 오전 9시에는 항공권을 최대 7만원까지 할인받을 수 있는 카카오페이 프로모션이 준비돼 있으며 항공권과 호텔 각각 최대 12만원, 입장권 최대 1만원까지 할인받을 수 있는 쿠폰이 일자 별로 제공된다. 공항 픽업 최대 50%, 중국 열차 50% 할인 등 다양한 혜택도 마련됐다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “트립닷컴 고객들을 위해 다양한 노선의 특가와 라이브방송 협력에 응해준 아시아나항공 덕분에 더욱 풍성한 이벤트가 마련됐다”며 “올해 최대 규모로 준비된 프로모션인 만큼 연말 여행을 계획하는 많은 여행자들이 한 해를 돌아보며 자신에게 선물 같은 시간을 마련하시기를 바란다”고 말했다.

한편, 트립닷컴의 모든 프로모션은 트립닷컴 앱과 웹사이트에서 동시에 진행되며, 일부 할인쿠폰 및 혜택은 앱 전용으로만 제공된다. 쿠폰은 당일 한정 유효하며 중복 적용은 제한될 수 있다. 자세한 조건은 트립닷컴 홈페이지 및 앱 내 ‘11.11 메가세일’ 프로모션 페이지에서 확인 가능하다.