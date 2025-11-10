수능 앞두고 필기구·에너지음료·찹쌀떡·핫팩 등 인기 EBS 협업한 ‘빼빼로특강’ 기획상품 SNS에서 인기

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 편의점 수험 상품들의 수요가 늘어나고 있다고 10일 밝혔다.

GS25가 지난 1일부터 7일까지 일주일 간 매출 데이터를 분석한 결과 수능 준비에 필요한 주요 상품들의 판매가 2주 전(10월 18~24일) 대비 큰 폭으로 증가했다. 시험일을 앞두고 준비물 점검과 컨디션 관리, 막바지 문제집 풀이에 돌입한 수험생들이 늘면서 관련 상품 수요가 집중된 것으로 풀이된다.

특히 필기구 매출이 38.2% 증가했다. 세부 품목별로 사인펜 86.6%, 지우개·수정용품 49.3%, 볼펜 39.9%, 형광펜 34.6%, 샤프·연필류 19.8% 등 신장률을 보였다. 특히 수능 당일 필수품인 컴퓨터용 사인펜은 품절을 우려해 미리 확보하려는 수요가 작용한 것으로 보인다.

찹쌀떡 또한 22.7% 매출 신장률을 기록했다. 밤샘 학습을 위한 에너지음료는 26.0%, 추워진 날씨에 감기 예방 및 컨디션 관리를 위한 핫팩은 53.8%, 한방음료 20.7%, 꿀음료 30.2% 증가하며 큰 폭의 신장세를 보였다.

GS25가 올해 빼빼로데이와 수능을 맞아 EBS와 협업해 선보인 ‘빼빼로특강 2종’도 SNS(사회관계망서비스)에서 화제를 모으며 500개 이상 판매되는 등 높은 인기를 끌고 있다. 해당 상품에는 응원 스티커, 행운부적, e-book 수강 쿠폰이 동봉돼 학생 및 학부모들 사이에서 호응을 얻고 있다.

GS25는 수능을 앞두고 수험생 수요가 집중되는 주요 상품의 재고를 충분히 확보해 고객 편의를 높이고 매장 내 응원 분위기를 적극 조성할 계획이다.

지난해 11월 14일 수능 당일에는 직전 동요일 대비 얼음 18.2%, 아이스크림 16.9%, 주스 16.2%, 탄산음료 12.6%, 맥주 12.2%, 냉장간편식품 10.6% 등의 매출이 크게 신장했다. 수능 이후 저녁 시간 가족끼리 회포를 풀기 위해 주류와 음료, 아이스크림 등 매출이 증가한 것으로 풀이된다.

GS리테일 관계자는 “수능이 가까워질수록 수험 관련 상품들의 수요가 집중적으로 증가하는 패턴이 나타나고 있다”라며 “GS25는 필기구, 핫팩, 에너지음료 등 수험생들이 필요로 하는 상품을 넉넉히 준비해 좋은 결과를 맞이할 수 있도록 응원할 것”이라고 말했다.