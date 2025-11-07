12월 12일까지 상품권 증정 이벤트 가입자이전 및 신규 가입 고객 대상

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민은행은 다음달 12일까지 확정기여(DC)형 퇴직연금 가입 고객을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이벤트에는 DC형 퇴직연금 가입자이전(계약이전, 실물이전) 고객과 신규 가입 고객 모두 참여할 수 있다.

우선 가입자이전 고객은 계약이전∙실물이전 금액에 따라 차등 경품 혜택을 받을 수 있다. ▷3000만원 이상 이전 시 1만원권 ▷5000만원 이상은 2만원권 ▷1억원 이상은 최대 3만원권의 모바일 상품권이 제공된다. 상품권은 스타벅스, 해피콘, GS25 모바일 상품권 중 고객이 선택할 수 있다.

또한 신규로 DC형 퇴직연금에 가입해 100만원 이상을 입금하고 이벤트 대상 상품을 100만원 이상 매수할 경우 1만원 상당의 모바일 상품권을 받을 수 있다. 이벤트 대상 상품은 타겟데이트펀드(TDF) 상품 전체와 디폴트옵션 포트폴리오 상품(안정형 제외)이다.

국민은행 관계자는 “이번 이벤트는 고객의 안정적인 노후자산 형성을 지원하기 위한 것”이라며 “앞으로도 체계적인 자산운용과 맞춤형 퇴직연금 서비스로 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 전했다.