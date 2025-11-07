[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아(대표이사 한상윤)가 브랜드의 초고성능 라인업인 M 하이 퍼포먼스 차량 구매 고객을 대상으로 스웨덴 윈터 드라이빙 프로그램 ‘BMW M 아이스 맥스 익스피리언스 2026’ 초청 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

BMW M 아이스 맥스 익스피리언스(BMW M Ice Max Experience)는 BMW M의 핵심 가치인 운전의 즐거움을 극한의 환경에서 경험할 수 있는 드라이빙 프로그램이다. 참가자들은 얼음 호수 위에 조성된 특별 트랙에서 BMW M3 컴페티션과 BMW M2 차량으로 제동 및 긴급 회피 훈련, 드리프트 슬라럼, 제이턴(J-turn)과 같은 고난이도 주행 훈련을 통해 한계 상황에서의 차량 제어 능력을 익힐 수 있다.

또한 BMW M 전문 인스트럭터의 지도 아래 M 아이스 레이서(M Ice Racer) 택시 체험 및 자가 주행 세션이 마련되어 있어, 참가자는 BMW M만의 정교한 핸들링과 폭발적인 퍼포먼스를 생생하게 느낄 수 있다.

이번 행사는 현지 기준으로 2026년 1월 19일부터 23일까지 스웨덴 북부 아르예플로그(Arjeplog) 일대에서 4박 5일간 진행된다. BMW 코리아는 2025년 8월부터 11월까지 BMW M 하이 퍼포먼스 차량을 출고하고 이벤트 응모를 완료한 고객 중 추첨을 통해 최종 참가자 8명을 선정하고 아이스 드라이빙 프로그램과 함께 전 일정 숙박과 식사, 현지 육상 교통편 및 제세공과금 등을 지원한다. 단, 왕복 항공권 비용은 참가 고객이 부담해야 한다.

참가 신청 페이지는 대상 고객에 한해 개별 문자 메시지를 통해 링크로 안내될 예정이며 BMW 코리아 공식 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

한편, BMW 코리아는 M 하이 퍼포먼스 차량 소유 고객을 위해 세계 최고 권위의 내구 레이스 대회인 ‘르망 24시’ VIP 초청 이벤트, M 차량 소유 고객만을 위한 서비스 거점 ‘M 퍼포먼스 개러지’ 조성, ‘BMW M FEST’ 초대, BMW M 퍼포먼스 파츠를 포함한 오리지널 액세서리 및 라이프스타일 제품 할인 등 다양한 혜택을 통해 독보적인 브랜드 경험을 제공하고 있다.