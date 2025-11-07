11월 신메뉴 광고 캠페인 시작

[헤럴드경제=강승연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 배우 한소희(사진)를 새로운 전속 모델로 선정했다고 7일 밝혔다.

bhc는 배우 한소희가 가진 카리스마, 세련되고 자신감 있는 태도가 브랜드가 추구하는 ‘맛과 스타일을 선도하는 트렌디한 치킨’과 잘 어울린다고 평가했다. MZ세대를 대표하는 스타일 아이콘이자 감각적인 이미지로 폭넓은 공감을 얻고 있는 만큼, bhc의 시그니처 메뉴인 ‘뿌링클’을 비롯해 후라이드 ‘콰삭킹’, 간장 베이스의 ‘맛초킹’ 등 다양한 메뉴의 맛과 매력을 표현하는 데 적합하다고 판단했다.

한소희는 자신만의 세계를 확장하며 세대와 장르를 넘나드는 영향력을 보여주고 있다. 최근 박화영 감독의 신작 영화 ‘프로젝트 Y’ 촬영을 완료하고, 한국판 리메이크 영화 ‘인턴’ 촬영을 진행하는 등 활발한 활동과 함께 브랜드 캠페인과의 시너지가 한층 높아질 것으로 기대된다.

bhc는 오는 11월 출시 예정인 신제품 광고 캠페인을 시작으로 한소희와 함께 ‘치킨 업계를 선두하는 브랜드’로서의 활동을 본격적으로 전개한다. 한소희는 bhc의 다양한 제품군의 매력을 자신만의 감성으로 스토리텔링하며, 브랜드 슬로건 ‘Tasty, Crispy, Juicy’를 소비자들에게 전달할 예정이다.

bhc 관계자는 “앞으로 한소희 배우와 함께 신제품 출시와 함께 선보일 광고 캠페인을 통해 맛과 스타일을 선도하는 bhc의 브랜드 철학을 전파해 나가겠다”고 말했다.