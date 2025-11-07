브랜드 & 커뮤니케이션 부문 최우수상 1개, 본상 13개 수상 “제조 넘어 브랜드 커뮤니케이션 분야 경쟁력 인정”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차·기아는 ‘2025 레드 닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 부문’에서 최우수상 1개, 본상 13개를 수상했다고 7일 밝혔다.

레드 닷 어워드는 독일 iF, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 세계 최대 규모의 디자인 공모전이다. 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관해 매년 제품 디자인, 브랜드 & 커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 부문으로 각각 나눠 우수 디자인을 선정한다.

현대차는 지난해 유수의 글로벌 영화제에서 주목을 받은 단편 영화 ‘밤낚시’로 올해 레드 닷 어워드에서 필름 & 애니메이션 분야 최우수상과 광고 분야 본상을 각각 수상했다.

현대차와 광고대행사 이노션, 배우 손석구가 공동 제작한 영화 밤낚시는 전기차 충전소를 배경으로 한 단편 영화로, 자동차에 장착된 카메라의 시선에서 전개되는 독창적 촬영 기법과 새로운 콘텐츠적 시도로 지난해부터 예술계의 주목을 받아왔다.

아울러 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS) 내 세계 최초 로보틱스 기반 체험형 스마트팜 ‘CX 스마트팜’과 한식당 ‘나오(Na Oh)’는 혁신적인 기술과 한국 전통 문화라는 차별화된 강점을 바탕으로 인테리어 아키텍쳐 부문 본상을 각각 수상했다.

CX 스마트팜은 관람객들이 씨앗 파종부터 생장, 수확, 시식까지의 전 과정을 한 공간에서 체험하며 인간 중심의 기술 및 가치가 결합된 이색적인 경험을 해볼 수 있는 혁신적인 모빌리티 고객 경험 사례로 평가받았다. HMGICS 3층에 위치한 나오는 한국 장인들의 손길과 계절별 메뉴를 통해 한국의 요리와 디자인 철학을 현대적으로 재해석했다는 점에서 높은 평가를 받아 레스토랑 & 카페 부문에서도 본상을 수상했다.

이 외에도 현대차는 글로벌 임직원 및 딜러들을 위해 개발된 AI 기반의 무료 광고 제작 플랫폼 ‘현대 애드크리에이터’와 글로벌 누적 생산 1억대 기념해 전 세계 고객들의 삶에 미친 영향을 조명하고 다음 1억대를 향한 여정의 시작을 담아낸 캠페인 ‘한 걸음 더’가 각각 본상을 수상했다.

기아는 총 5개 부문에서 본상을 수상했다. 인터페이스&고객 경험 디자인 부문에서는 기아가 개발한 ‘AI 어시스턴트 디자인’이 본상 수상의 영예를 안았다. 공간 커뮤니케이션 부문에서는 기아의 디자인 철학을 담아낸 전시인 ‘오퍼짓 유나이티드(서울∙밀라노 개최)’와 인천공항 ‘기아 체험형 전시부스’가 기아의 디자인 비전과 문화적 위상을 강화하고 혁신적인 공간 경험을 제공한 부분을 인정받아 각각 본상을 수상했다.

또한 기아가 ‘2025 서울모빌리티쇼’에서 선보인 ‘더 기아 PV5(이하 PV5)’ 전시관도 전시 부문과 필름&애니메이션 부문에서 본상 수상 명단에 이름을 올렸다.

현대차·기아 관계자는 “이번 수상은 현대자동차와 기아가 전통적인 자동차 제조 분야를 넘어, 브랜드 커뮤니케이션 분야에서도 전 세계에 브랜드 철학과 미래 모빌리티 비전을 혁신적으로 소통하고 있음을 인정받은 결과”라고 밝혔다.