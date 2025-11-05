기능성 원단 활용 ‘바디랩’, ‘아뜨 패드&블랑켓’

슬립케어 브랜드 이브자리가 겨울용 자체 발열침구 2종을 선보였다.

신제품은 자체 발열기능이 있는 충전재, 원단을 사용해 추운 날씨에도 최적 수면온도를 유지해준다고 한다. 몸 전체를 따뜻하게 감싸주면서 경량성이 특징인 ‘바디랩’(사진)과 패드와 담요로 동시에 활용 가능한 ‘아뜨 패드&블랑켓’ 2종으로 구성됐다.

바디랩은 체내 열을 빠르게 흡수해 자가발열하는 효과와 높은 열 전도성을 갖춘 그래핀원단이 겉감에 적용됐다. 침구 내부의 온기는 유지하면서 외부의 한기는 막아주는 따뜻하고 가벼운 겨울침구다. 충전재로는 발열성과 보온성이 뛰어난 친환경 소재인 에코핫 파이버가 사용됐다. 또 우수한 복원력과 내구성으로 세탁이 편리하고 관리가 용이하다고 회사 측은 소개했다.

아뜨 패드&블랑켓은 상하단 이중구조로, 상단에 적용된 흡습발열 기능성 파이버가 수면 중 발생하는 땀과 습기를 빠르게 흡수하고 열에너지로 전환해준다고. 이를 통해 따뜻하고 쾌적한 상태를 지속시킨다. 하단에는 쾌적함을 극대화하는 항균 파이버소재를 사용해 위생적 수면환경을 제공한다. 겉감은 장모 극세사 원단을 고밀도로 편직해 털 빠짐이 적고 부드러운 촉감과 고급스러운 광택을 구현했다회사 측은 설명했다.