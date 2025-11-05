[헤럴드경제=민성기 기자] 한동훈 국민의힘 대표는 5일 더불어민주당을 향해 “할 말 없을 때마다 자기들이 ‘계엄의 밤 저를 구했다’고 거짓말한다”고 비판했다.

한 전 대표는 이날 자신의 SNS를 통해 “여당 대표인 제가 계엄을 막는데 앞장서서 민주당 정치인들이 체포되는 것을 막았다고 할 수 있을지는 몰라도, 민주당이 저를 구한 적은 없다”며 “저는 처음부터 목숨을 걸었고, 죽더라도 계엄을 막겠다는 생각 뿐이었고, 그렇게 행동했다”는 글을 올렸다.

한 전 대표는 “민주당은 계엄해제하러 가는 저를 자기들이 굳이 못들어가게 막지 않았다는 걸 가지고 저를 구해줬다는 건데, 말 같지도 않은 소리”라면서 “민주당 정치인이 제가 계엄해제를 위해 본회의장 가는 걸 막았다면, 특검 식으로 말하면 그거야말로 ‘계엄해제를 방해한 중범죄’”라고 주장했다.

이어 “계엄의 밤 민주당이 구해야 했던 사람은 겁먹고 숲에 숨은 자기 당 이재명 대표이지, 여당 대표임에도 자신들보다 먼저 계엄 반대 메시지 내고 동료 의원들과 계엄해제 표결하러 본회의장에 들어간 제가 아니다”라고 했다.

그는 “야당이 계엄에 반대하는 것은 당연하다. 만약 여당이 참여하지 않고 야당만 계엄을 해제하려 했다면 충돌한 계엄군이 적극적으로 진입했을 가능성이 크고, 표결했더라도 척결해야 할 반국가세력 간의 표결이라는 이유로 대통령이 승복하지 않아 해제되지 않았을 가능성도 있다”고 했다.

그러면서 “민주당 의원들은 제가 했던 것처럼 ‘이재명 대통령이 계엄하면 민주당이 막겠다’는 말을 왜 못하나. 설마 안 막을 것인가”라고 말했다.