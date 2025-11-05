“깊은 경제적 동반자 관계에 CEPA 필요 미래산업·녹색기술 등 고부가가치 협력” 李대통령, 태국 방산참여 제안하기도 올 9월 총리 취임…실용주의 행보 주목 양국 2010년 FTA 이래 핵심 교역파트너 “태국 지속가능산업, 한국 강점과 맞닿아” “국제협력 통해 온라인사기 대응” 강조

“한·태국 포괄적경제동반자협정(CEPA)이 타결되면 양국은 첨단산업 분야 등에서 지속가능한 성장을 이루는데 도움이 될 것입니다.”

아누틴 찬위라꾼 태국 총리는 최근 헤럴드경제와 서면인터뷰에서 한국과 태국의 ‘경제적 동반자’ 관계를 심화시키기 위한 CEPA의 타결을 조속히 바란다는 뜻을 드러냈다. 그는 “태국과 한국은 약 70년 전 한국전쟁 시기, 위기 속에서 함께 싸우며 쌓은 특별한 우정이 있다”며 “1958년 수교 이후 양국 관계는 전략적 협력 관계로 발전해왔다”고 강조했다. 이어 “CEPA 합의가 첨단 산업 분야에서 양국의 지속 가능한 성장을 이루는 데 도움이 될 것”이라고 했다.

그러면서 양국간 300억달러(약 42조8000억원) 교역 목표를 달성하기 위해 ▷미래 산업 분야 투자 촉진 ▷ 태국·한국(CEPA) 조기 타결 ▷저탄소 사회, 청정에너지, 창의경제 등 상호 이익 분야 탐색 등을 공동 추진해야 한다고 강조했다.

태국은 오랫동안 한국의 핵심 교역 파트너 중 하나로 자리매김해 왔다. 2010년 한-아세안 자유무역협정(FTA) 발효 이후 긴밀한 관계를 유지하고 있다.

외교부에 따르면 2023년 양국 교역은 전년 대비 9.4% 감소했는데 전체 교역량은 약 149억달러(약 21조3000억원)로 집계됐다. 한국은 태국의 12번째 교역 파트너로 전체 교역의 2.6%를 차지했다.

2010년 한·아세안 FTA 발효 이후 줄곧 태국과의 무역에서 한국이 흑자를 유지하고 있다는 점도 긍정적이다.

아누틴 총리는 “한·태국 CEPA가 전통 제조업을 넘어 디지털 상거래와 녹색 기술 등 고부가가치 분야로 협력의 틀을 확대하는 계기가 될 것”이라고 강조했다. 이 협상은 2004년 이미 시작됐으나 시장 접근 우선순위 차이와 한·아세안 FTA, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 다자 프레임워크 논의 속에 장기간 지연돼 왔다.

그러나 첨단 산업 유치를 추진하는 태국의 정책 방향이 뚜렷해지면서, 협상이 다시 탄력을 받고 있다. 가장 최근 공식 협상은 지난 9월 말 서울에서 진행됐다. 아누틴 총리는 이 협상이 양국 경제를 보다 포괄적 파트너십으로 전환하는 데 중요한 시발점이 될 것이라고 내다봤다.

보수 성향 정치인인 아누틴 총리는 9월 총리직에 올랐다. 헌법재판소 판결을 받아 해임된 패통탄 친나왓 전 총리를 잇는 자리다. 아누틴 총리는 취임 두 달도 되지 않은 시점에서 실용주의적 리더십을 선보이고 있다. 그는 지난달 26일 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 가운데 캄보디아와의 광범위한 휴전 합의에도 서명했다.

또 지난달 31일 경북 경주에서 열린 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석해 이재명 대통령과 정상회담을 가졌다. 지난달 24일 태국의 시리킷 왕대비 서거로 참석이 어려울 것이라는 초기 관측을 뒤집은 선택이다.

정상회담 동안 양국 정상은 전략적 동반자 관계 강화를 위해 국방·에너지 전환 등 상호 이익이 되는 미래지향적 협력을 확대하기로 했다. 이 대통령은 아누틴 총리에게 경쟁력 있는 한국 기업들이 태국 국방 사업에 참여할 기회를 요청하기도 했다.

아누틴 총리는 “동남아 전역에서 우려가 커지는 디지털 안전 문제와 경제 발전이 병행되어야 한다”고 강조하기도 했다. 최근 캄보디아의 취업 사기 조직에서 한국인들이 감금·인신매매·고문 등 피해를 당해 송환된 사례가 있다. 국경을 뛰어넘는 넘는 사이버 범죄 취약성이 드러나고 있는 시대다.

아누틴 총리는 디지털 신뢰 보호의 중요성을 강조하며 한국과 범죄 대응 협력을 강화하고 싶다고 말했다. 그는 “태국은 초국가 범죄 대응에 전념하고 있다”며 “태국은 단속과 국제 협력을 결합한 다층적 전략으로 온라인 사기 대응에 나서고 있다”고 강조했다. 또 “초국가 범죄를 글로벌 의제로 부각시킨 태국은 인도·태평양 등지 국가들과 공동으로 대응하기 위한 국제회의를 개최할 것”이라고 덧붙였다.

태국은 2023년 APEC 온라인 사기 정보 교환 포럼(APEC Online Scams Exchange Forum) 설립을 주도했다. 지난 9월 태국·캄보디아 국경위원회(GBC) 회의 이후, 양국 경찰 간 합동 태스크포스를 구성해 온라인 사기와 인신매매 대응에도 협력하고 있다. 또 태국은 올해 2월 전기통신 사기 대응 조정회의를 개최하고 미얀마로부터 1만 명 이상의 외국인 피해자 송환을 지원하기도 했다.

태국은 UN(국제연합)·UN마약범죄국(UNODC) 등과 협력해 초국가 범죄에 대응하고, 아세안 온라인 사기 대응 실무그룹 의장국으로서 역내 공동 행동을 강화하고 있다. 그는 태국을 ‘6억 인구의 아세안 시장으로 향하는 전략적 관문이자 인도·태평양 지역을 잇는 중요한 교량’으로 정의했다. 그러면서 “태국이 첨단 제조, 전기차, 배터리, 반도체, 녹색·디지털 기술에 대한 투자를 통해 지속 가능하고 혁신적인 성장을 추진하고 있다”고 말했다.

태국은 2017년 세계적 수준의 항만·공항·철도망을 갖춘 동부경제회랑(EEC) 개발 프로젝트를 시작했다. 그는 “반도체·전기차·녹색에너지 분야와 관련해, 한국의 강점이 태국의 첨단 전자·지속 가능한 산업 우선순위와 긴밀히 맞닿아 있다”고 덧붙였다.

아누틴 총리는 지난달 APEC 정상회의를 통해 논의의 물꼬를 텄다고 설명했다. 그는 “세계적인 지정학적 긴장, 공급망 변화, 빠른 기술 변화 시기와 맞물려 APEC 회의가 열렸다”고 개최를 긍정적으로 평가했다.

그는 태국이 2022년 APEC 의장국으로서 다자주의, 디지털·AI 기반 성장, 바이오·순환·녹색(BCG) 경제라는 원칙을 자국 전략과 계속 일치시키며 발전시켜 왔다고 강조했다. BCG 프레임워크는 태국의 장기 핵심 목표다.

아누틴 총리는 “규제 협력, 역량 구축, 개방적·공정한 무역·투자를 통해 태국 기업, 특히 중소기업과 스타트업은 역내 시장 접근을 확대하고 글로벌 가치사슬 참여를 강화하며 경쟁력을 높일 수 있다”고 강조했다.

김지헌 기자