올 3분기 매출액 1275억…전년 比 22% 감소 4개 분기 연속 적자…“비핵심 사업 구조 개편”

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오게임즈가 올 3분기 영업손실 약 54억원을 기록하면서 적자전환했다. 4개 분기 연속 적자 기록이다.

5일 공시에 따르면 카카오게임즈의 올 3분기 매출은 약 1275억원을 기록하면서 전년 동기 대비 22% 감소했다. 영업손실은 적자 전환했으나, PC온라인 라이브 타이틀의 매출 상승 영향으로 전 분기 대비 약 37% 개선되며 손실 폭이 줄었다.

PC온라인 게임 부문은 약 427억원의 매출을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 약 25% 증가한 수치다. 모바일 게임 부문은 전년 동기 대비 약 34% 감소한 약 848억원의 매출을 기록했다.

3분기에는 ‘배틀그라운드’ 등 대형 협업 효과와 ‘오딘: 발할라 라이징(이하 오딘)’의 4주년 기념 업데이트 성과가 실적에 반영되며 매출과 영업이익이 전 분기 대비 소폭 개선됐다고 카카오게임즈는 설명했다.

아울러 카카오게임즈는 핵심 사업인 ‘게임’을 강화하고, 재무건전성을 확보하고자 최근 비핵심 사업을 구조적으로 개편했다. 조직 효율을 높여 게임 콘텐츠 개발에 주력, 플랫폼·장르·지역 등 전 영역에서 확장된 라인업을 차례대로 선보인단 방침이다. 이어 카카오게임즈는 내년 출시하는 신작 11종 중 8종이 산하 개발 자회사에서 제작하고 있는 ‘자체 IP’라고 강조했다.

구체적으로 ▷아이돌 지식재산권(IP)을 활용한 캐주얼 게임 ‘SM 게임 스테이션(가칭)’ ▷대형 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘프로젝트 Q’와 ‘프로젝트 OQ’ ▷서브컬처 역할수행게임(RPG) ‘프로젝트 C’ ▷중세 좀비 세계관의 ‘갓 세이브 버밍엄’ ▷오픈월드 PC·콘솔 대작 ‘아키에이지 크로니클과 ‘크로노 오디세이’ 등 콘텐츠를 제작에 역량을 집중한다.

한상우 카카오게임즈 대표는 “글로벌 경쟁력 강화에 주력할 수 있는 성장 모멘텀을 확보할 토대를 마련해 가고 있다”며 “그동안의 체질 개선을 바탕으로 핵심 사업이 탄력을 받을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.