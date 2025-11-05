[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 “더불어민주당과 대통령실이 ‘재판중지법 하느니 마느니’로 서로 멱살잡이하는 척하더니 결국 (이재명 대통령 사건) 공소 취소로 방향을 틀었다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 대전시청에서 열린 국민의힘 대전·세종·충북·충남 지역민생 예산정책협의회에서 “가장 쉽고 가장 확실한 방법을 선택한 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “(이 대통령은) 있는 죄를 없애자고 대통령이 된 사람이다. 죄를 없애야 끝난다”며 “재판을 잠시 미룬다고 끝날 일이 아니다. 여기저기 질러 보다가 이도 저도 안 되면 결국 돌고 돌아 공소 취소로 돌아올 것”이라고 했다.

아울러 “막아야 한다. 그래야 대한민국이 산다”며 “방법은 하나밖에 없다. 지금이라도 이 대통령에 대한 5개 재판을 다시 시작해야 한다”고 주장했다.

장 대표는 “5개 재판을 모두 시작할 필요 없이 공직선거법 사건만 다시 시작해도 재앙을 막을 수 있다”며 이 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송심 재판을 맡은 판사들 이름을 거론했다.

그러면서 “그대들이 대한민국을 재앙으로 이끌고 있다”고 비난했다.