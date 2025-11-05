부산서 열린 미중정상회담 합의 시행 ‘펜타닐 관세’ 20→10% 인하 서명

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 미중정상회담에서 합의한 대중국 관세 10% 포인트(P) 인하를 오는 10일(현지시간) 시행키로 했다.

백악관이 4일 공개한 행정명령에 따르면 트럼프 대통령은 중국산 제품에 부과해온 이른바 ‘펜타닐 관세’를 종전 20%에서 10%로 낮추는 방안을 10일부터 발효시킨다.

이에 따라 트럼프 행정부의 대중국 관세율은 10일부터 57%에서 47%로 내려간다.

트럼프 대통령은 올해 1월 취임 후 중국이 합성마약의 일종인 펜타닐의 대미 유입 차단에 협조하지 않는다는 이유로 20%의 이른바 ‘펜타닐 관세’를 중국산 수입품에 부과했다.

그러나 트럼프 대통령은 지난달 30일 부산에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담후 중국이 미국으로 유입되는 펜타닐 전구물질 등을 차단하기 위해 협력하기로 했으며 이에 미국은 중국에 대해 적용해온 이른바 ‘펜타닐 관세’를 종전 20%에서 10%로 낮춘다고 밝혔다.

아울러 미중이 지난 4월 서로 100% 넘게 부과하던 초고율 관세 공방의 ‘휴전’을 1년 연장하는 방안도 10일부터 발효된다고 행정명령은 밝혔다.

미국은 중국 상품에 부과한 추가 관세 125% 중 91%는 취소하고 24%는 90일간 유예하기로 지난 5월 제네바에서 열린 미중 고위급 회담에서 중국과 합의했다. 양측은 지난 8월 그 유예를 90일 더 연장한 데 이어 미중정상회담때 1년 추가로 연장키로 했다.