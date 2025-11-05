일자리·건강·교육 등 130개 부스 운영

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 7일 시청에서 지역 장애인복지 정보를 한눈에 볼 수 있는 ‘2025 광주 장애인복지 통합박람회’를 개최한다.

‘모두의 돌봄! 모두의 JOB! 모두의 건강!’을 주제로 한 이번 박람회는 장애인 복지·일자리·건강·체육·교육 서비스 등 장애인들이 일상생활을 하는데 필요한 정보를 제공한다.

이 행사는 광주시가 주최하고 광주장애인종합지원센터와 광주장애인직업재활시설협회가 공동주관했으며, 광주장애인체육회가 협력했다.

특히 올해는 기존의 ‘장애인 진로·직업 통합박람회’, ‘사회서비스 통합박람회(박람회 내 장애인복지 분야 부스 39개 운영)’ 등으로 분산 개최했던 행사를 통합해 기관 간 협력과 복지자원 연계를 강화했다.

박람회에는 지역 내 장애인복지 기관·단체 94곳이 참여해 10개 분야(문화, 교육, 의료, 직업재활, 직능 등) 130개 부스를 운영한다. 장애인 생산품 전시·판매, 일자리 상담, 재활·운동 체험, 건강검진 등이 준비됐다.

오전 10시 시작하는 개막식은 남구 장애인 문화예술단 소속 ‘그린앙상블’의 식전공연과 유공자 표창, 개막 기념 퍼포먼스 등으로 진행된다.

행사장 곳곳에 장애인예술작품을 전시하고 포토존·휴게존을 마련했으며, ‘장애인복지 토크쇼’, ‘명사특강’, ‘장애인 뉴스포츠 체험’ 등 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 운영한다.

강기정 광주시장은 “이번 박람회가 광주만의 사회서비스와 장애인복지 정책을 선보여 ‘광주다움 통합돌봄’을 알리길 바란다”며 “누구도 소외되지 않고 서로를 품는 ‘포용도시 광주’를 만들어가겠다”고 밝혔다.