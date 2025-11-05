- 내년 예산안 도의회에 제출…올해 본예산보다 6957억 증가 - 5대 핵심 과제 중심으로 집중 투자 계획…정책 연속성 뒷받침

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 2026년 세입·세출 예산안 12조 4628억원을 편성, 도의회에 제출했다고 5일 밝혔다.

내년 예산안은 올해 본예산 11조 7671억원보다 6957억원(5.9%)이 증가한 규모다.

일반회계 10조 6038억원(올해 본예산 대비 9.2% 증가), 특별회계 1조 1193억원, 기금운용계획 7397억원 등이다.

도는 내년 경기 성장 둔화 전망 등으로 어려운 상황이지만, 민선 8기 성과 창출을 위해 핵심 과제를 중심으로 집중 투자할 방침이다.

돈이 되는 농어업으로 구조와 시스템을 근본적으로 개혁하고 국가 탄소중립을 선도하는 충남, 미래 발전과 역동적인 성장을 견인하는 미래 먹거리 창출 등에 과감한 투자를 한다는 계획이다.

또 지역의 특색과 특장을 살려 지역 균형 발전을 추진하고 안전한 충남, 따뜻하고 풍요로운 삶 마련도 예산안 편성 방향으로 잡았다.

주요 편성 내용을 보면, 시스템 개혁을 통한 미래형 농어촌 조성 분야에는 ▷충남형 팜맵 구축 20억원 ▷스마트 축산발전기금 조성 50억원 ▷서천갯벌 해양보호구역 방문자센터 조성 94억원 ▷당진 간척지 스마트 양식단지 조성 77억원 ▷청년자립형 스마트팜 지원 47억원 등을 반영했다.

핵심 미래 먹거리 준비를 통한 신성장동력 창출 분야로는 ▷충남경제자유구역 추진 12억원 ▷미래 모빌리티 열관리시스템 성능 검증 기반 구축 8억원 ▷스마트도시 조성 88억원 ▷충남국제전시컨벤션센터 건립 869억원 등을 포함했다.

탄소중립경제 선도 분야에는 ▷탄소중립 선도도시 조성 11억원 ▷수소도시 조성 187억원 ▷수소차 보급 296억원 ▷그린바이오 벤처캠퍼스 조성 65억원 ▷서천 자원순환 공공처리 시범사업 토지 매입비 29억원 등을 담았다.

지역의 특장·특색을 살린 균형 발전 추진을 위해서는 ▷지방도 정비 1025억원 ▷서해선 복선전철 내포역(가칭) 신설 130억원 ▷균형발전특별회계 전출금 574억원 ▷거점지역 기반시설 지원 51억원 ▷충남형 도시리브투게더 첫사업 출자금 352억원 등을 편성했다.

안전한 충남, 따뜻하고 풍요로운 삶 마련을 위해 ▷자연재해위험개선지구 정비 1020억원 ▷급경사지 붕괴위험지역 정비 75억원 ▷힘쎈충남 풀케어 돌봄 125억원 ▷보육 특수시책사업 지원 401억원 ▷충남 도립미술관 건립 및 공영주차장 조성 506억원 등을 담았다.

김태흠 지사는 이날 도의회 본회의장에서 가진 시정연설을 통해 “내년도 예산은 민선 8기 성과를 도민의 삶 속에 안착시키고 충남의 미래 발전에 기반이 되는 역할을 할 것”이라며 “도지사 취임하면서 ‘도민과 함께 충남의 새 역사를 만들겠다’라고 약속드렸고 지난 3년여간 모든 부분에서 비약적 성장을 이뤄냈다”라고 말했다.

이어 ▷도정 사상 국비 11조 원 개막 및 내년 12조 시대 눈앞 ▷38조원 투자 유치 실적 등을 거론하고 농업·농촌 구조 개혁 ▷국가 탄소중립경제 선도 ▷미래 먹거리 창출 ▷지역 균형 발전 추진 ▷실질적인 저출생 대책 추진 등 5대 핵심 과제를 강조하며 “앞으로도 정책 환경 변화에 흔들리지 않으면서 충남의 미래를 준비하는 기초를 다지는 데 집중할 것”이라고 강조했다.