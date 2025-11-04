블랙웰 中수출불발 막전막후 美관리 반발에 트럼프도 포기 젠슨황 “지금 난처한 상황” “트럼프가 문제 해결 돕길”

[헤럴드경제=김수한 기자] 젠슨황 엔비디아 CEO가 차세대 AI칩 블랙웰의 중국 수출을 성사시키고자 공을 들여 도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 정상회담에서 이 문제를 거론하고자 했지만, 미 고위 관리들의 반발에 결국 블랙웰 중국 수출이 무산됐다고 미국 경제지 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 ‘트럼프 행정부 관리들이 엔비디아의 AI칩 중국 수출 노력에 찬물을 끼얹었다’는 제목의 기사에서 “트럼프 대통령이 한국에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 엔비디아 차세대 AI칩 ‘블랙웰’의 중국 수출을 거론하려 했지만, 측근들의 반발에 결국 그러지 않았다”고 전했다.

신문은 전현직 고위 관리를 인용, “트럼프 대통령이 한국에서 시 주석과 회담을 갖기 직전 긴급한 문제가 불거졌다”며 “트럼프는 젠슨황의 요청에 따라 엔비디아 AI칩 수출 문제를 시 주석과 논의하길 원했다”고 밝혔다.

하지만 “마코 루비오 국무장관 등 최고위급 관리들이 대통령에게 엔비디아 AI칩의 중국 수출을 허용한다면 중국 AI 데이터센터 역량을 높여 결국 미국의 국가 안보를 위협할 것”이라고 주장했다고 신문은 덧붙였다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표, 하워드 러트닉 미 상무장관 또한 마코 루비오 국무장관 편을 든 것으로 전해졌다.

WSJ는 그동안 젠슨황 CEO는 트럼프 대통령과 자주 회동하며 블랙웰의 중국 수출을 성사시키기 위해 전방위 로비를 펼쳤지만, 무위로 돌아가고 말았다면서 만약 블랙웰의 중국 수출이 허용됐다면 ‘중국 견제’를 핵심 기조로 하는 미국에 중대한 정책적 전환점이 됐을 거라고 덧붙였다.

신문은 엔비디아의 블랙웰 중국 수출이 성사됐다면 그 규모는 수백억달러에 달했을 것으로 예상하면서 트럼프가 시 주석과 회담에서 이 문제를 의제화하지 않기로 하면서 결국 루비오 국무장관 등 고위 관료들이 젠슨황CEO에 승리한 셈이 됐다고 전했다.

이러한 상황 변화는 젠슨황 CEO가 비슷한 시기 한국에 블랙웰 26만개를 공급한다는 발표로 이어진 것으로 풀이된다.

미중 정상회담은 10월 30일 김해공항 공군기지에서 열렸고, 같은 날 젠슨황 CEO는 서울 삼성역 인근 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만나 한국 정부와 기업에 26만개의 블랙웰 공급을 발표했다.

그보다 앞서 젠슨황 CEO는 중국을 가리키며 세계 AI 연구자들의 절반이 있는 지역이라며 AI 연구를 위해 중국이 매우 중요하다고 강조한 바 있다.

미중 정상회담 전인 10월 27~29일 미 워싱턴 DC에서 열린 엔비디아 행사에서 그는 “지금 우리는 난처한 상태에 있다”며 “트럼프 대통령이 우리가 해법을 찾을 수 있도록 도와주길 바란다”고 말했다.