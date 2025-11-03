[헤럴드경제=나은정 기자] 쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서 불거진 ‘연어·술파티 회유 의혹’을 조사 중인 서울고검이 김성태 전 쌍방울 회장을 배임 혐의로 입건했다.

3일 법조계에 따르면 서울고검 인권 침해점검 태스크포스(TF)는 김 전 회장과 쌍방울 직원 2명을 배임 혐의로 입건해 수사 중이다.

검찰은 김 전 회장 등이 접견 과정에서 쌍방울 법인카드를 사용해 외부 음식과 술 등을 구매해 검찰청에 들여왔는지 여부를 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

사건은 지난해 4월 이화영 전 경기도 평화부지사의 법정 증언에서 시작됐다. 당시 이 전 부지사는 2023년 수원지검의 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 ‘검찰이 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)이 연루됐다는 진술을 확보하기 위해 술과 외부 음식이 반입된 자리를 마련해 회유했다’는 취지로 주장했다.

이에 수원지검 수사팀은 자체 조사 결과를 토대로 이 전 부지사의 주장이 사실이 아니라며 반박했지만, 이후 이 전 부지사가 술자리가 있었다고 지목한 날짜와 시간 등을 번복하면서 진실 공방이 이어졌다.

법무부는 이와 관련해 진상 조사를 벌인 결과, 실제 조사 과정에서 술과 음식 등이 제공된 정황을 확인했다며 지난 9월 이에 대한 감찰을 지시했다.

앞서 구자현 서울고검장은 지난달 23일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 감찰 진행 상황과 관련해 “일부 수사로 전환된 부분이 있다”며 “진상 조사를 하면서 필요한 부분들은 (수사를) 진행하고 있다”고 밝힌 바 있다.