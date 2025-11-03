[헤럴드경제=나은정 기자] 부천역 일대에서 성행위를 연상케 하는 동작을 하며 라이브 방송을 진행한 유튜버 2명이 검찰에 넘겨졌다.

경기 부천 원미경찰서는 지하철 1호선 부천역 인근 길거리에서 유튜브 방송을 하면서 성행위를 연상케 하는 동작을 한 혐의(공연음란)로 유튜버인 30대 남녀 A씨와 B씨 등 2명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다.

두 사람은 지난 6월 19일 부천역 일대 피노키오 광장에서 유튜브 방송을 하면서 음란행위를 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 당시 이들의 행위를 목격한 상인 등으로부터 고발장을 접수하면서 수사에 착수했다.

A씨와 B씨는 경찰 조사에서 “(유튜브) 조회 수를 올리려고 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.

한편 부천원미경찰서는 지난달 모욕혐의로 30대 유튜버 C씨와 상습업무방해 혐의로 20대 유튜버 D씨 등 2명도 구속해 검찰에 송치했다.

C씨는 경찰관이 민원 때문에 출동하면 고성방가와 욕설을 하며 경찰관과 싸우거나 범칙금을 발부받고도 방송을 계속하겠다며 경찰관과 시비를 붙었던 것으로 파악됐다. 모욕죄는 1년 이하의 징역이나 200만 원 이하의 벌금형에 처해진다.

D씨는 지난 6~9월 부천역 일대에서 음식점 업주나 시민들에게 고성방가를 하거나 소주병을 들고 위협적인 행동하는 한 혐의를 받고 있다.

부천시는 유튜버와 BJ(인터넷방송인)들이 부천역 일대에 몰려 기행을 벌이면서 이를 인터넷 방송에 내보내 지역 이미지가 훼손되고 있는 것과 관련해 특단의 조치를 취하고 있다.

부천역 일대 이미지 개선 태스크포스(TF)를 구성하는 한편, 경찰과 합동으로 광장 상시 순찰과 불시 점검을 강화하고 민간 봉사단체와 협력한 야간 순찰도 확대한다. 또 상인 네트워크 활성화, 건전한 문화행사 개최를 통해 부천역을 ‘막장 방송 무대’가 아닌 ‘디지털 문화도시 공간’으로 전환한다는 계획이다.