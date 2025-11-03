[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도와 경기도귀농귀촌지원센터는 1일 농협대학교 대강당 및 운동장에서 ‘2025 경기도귀농귀촌 지속가능발전 심포지엄 & 화합 한마당’을 성황리에 개최했다.

이번 행사는 ‘경기도 귀농귀촌 정책·교육·네트워크 방향과 과제’를 주제로, 경기귀농귀촌대학 교육생을 비롯한 관계자 150여 명이 참석했다.

행사는 개회식과 주제발표, 성공사례 발표, 패널토론, 우수사례 시상, 체육대회 순으로 진행됐다.

특히 경기도귀농귀촌지원센터가 진행한 ‘귀농귀촌 트렌드 및 향후 과제’ 주제발표와, 스마트팜·가족단위정착·지역융화 등 3건의 성공사례 발표가 큰 호응을 얻었다.

패널토론에서는 경기귀농귀촌지원센터, 교육기관, 귀농인 대표 등이 참석해 경기도 귀농귀촌의 정책 방향과 정착 지원 방안을 심도 있게 논의했다. 현장의 생생한 의견을 공유하는 시간도 마련됐다.

이어진 시상식에서는 귀농귀촌 활성화에 기여한 우수사례자 4명과 각 대학 우수수강생 4명에게 진흥원장상이 수여되었다.

오후에는 운동장에서 체육대회 및 레크리에이션, 귀농귀촌 상담부스 운영 등을 통해 참석자 간의 교류와 화합을 다졌다.

경기도귀농귀촌지원센터 최연철 센터장은 “이번 심포지엄은 경기도 귀농귀촌의 지속가능한 발전과 현장 중심의 정책 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 귀농귀촌인의 안정적 정착과 지역 활성화를 위한 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다..